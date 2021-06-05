Фестиваль «Книжковий Арсенал» оголосив програму

Десятий міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» оприлюднив програму — до неї увійшла 261 подія, що відбудеться на 34 тис. м² історичної будівлі та на подвір’ї Мистецького арсеналу в Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба фестивалю.

«Ювілейний Книжковий Арсенал стартує в середу, 23 червня, і, за традицією, ключовою подією відкриття стане церемонія оголошення переможців конкурсу «Найкращий книжковий дизайн». Фестиваль транслюватиме подію наживо, і всі охочі, навіть ті, хто не потрапить в цей день на відкриття, дізнаються про найкрасивішу книжку, яка представлятиме Україну на світовому конкурсі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, продовжить відкриття презентація книжки «Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грибаускайте» за участю авторки Дайви Ульбінайте, а також самої героїні — експрезидента Литви Далі Грибаускайте.

А на завершення у день відкриття — подія письменницької програми Сергія Жадана «Вголос. Про себе» — концерт українсько-німецької дружби «Співочі кажани» за участю куратора програми, а також його німецьких друзів Владіміра Камінера і Юрія Гуржи. Усі події програми «Вголос. Про себе» відбуватимуться щодня увечері на вуличній сцені Книжкового Арсеналу.

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Фокус-тема фестивалю «О П Т И М І С Т И С К Е П Т И К И» та її куратор Ростислав Семків представляють 8 подій, зокрема і титульну лекцію Оксани Забужко «Оптимізм української історії».

Програма для дітей та підлітків — наймасштабніша на Книжковому Арсеналі. Кураторка Юлія Козловець дала їй назву «Досвід відсутності досвіду». До програми увійдуть 56 подій — перформансів, зустрічей з письменниками, майстер-класів та лекцій для дітей та батьків. Задля безпеки вся дитяча частина фестивалю винесена на двір Мистецького Арсеналу — там розбудовується ярмарок дитячої літератури та дитяча сцена.

Музична програма Люби Морозової «Сім струн для Дядька Михайла» представлена чотирма концертами сучасної класичної музики.

Візуальна складова Книжкового Арсеналу має 14 виставкових проєктів, серед них і «Шкільна цигейка» Влади Ралко й «Український колаж» Євгена Карася, Олександра Ляпіна та Олега Василенка.

Незмінною частиною Книжкового Арсеналу є Ветеранський намет — місце, де широко представлена література українських авторів, що боронили чи боронять Україну в російсько-українській війні.

Квитки на Книжковий Арсенал у продажу з 8 червня і лише онлайн. Вони продаватимуться послотово і даватимуть відвідувачам змогу увійти на фестиваль лише в окремий часовий проміжок окремого дня. Перебувати на Книжковому Арсеналі можна без обмеження часу.⠀

Час роботи фестивалю подовжено — з 9 години ранку до 22 вечора. З 9 до 10 ранку — година вільного відвідування для пенсіонерів. Увесь інший час безкоштовний доступ на Книжковий Арсенал мають люди з інвалідністю, діти віком до 12 років, ветерани АТО і власники карток ІСОМ — усі фестивальні дні в будь який-слот.⠀

Ці заходи Мистецький арсенал — організатор фестивалю — вживає, щоб убезпечити відвідувачів та учасників, запобігти чергам та скупченням людей.

У 2019 році міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» отримав звання «Найкращий літературний фестиваль світу». Його місія — створювати такі взаємодії між людьми, спільнотами, інституціями, коли поєднання естетичного переживання та інтелектуального включення в контексті книги посилює спроможність людини та суспільства.

З програмою фестивалю можна ознайомитися за посиланням.