Фестиваль «Книжковий Арсенал» оголосив програму

Фестиваль «Книжковий Арсенал» оголосив програму

Укрінформ
Десятий міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» оприлюднив програму — до неї увійшла 261 подія, що відбудеться на 34 тис. м² історичної будівлі та на подвір’ї Мистецького арсеналу в Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба фестивалю.

«Ювілейний Книжковий Арсенал стартує в середу, 23 червня, і, за традицією, ключовою подією відкриття стане церемонія оголошення переможців конкурсу «Найкращий книжковий дизайн». Фестиваль транслюватиме подію наживо, і всі охочі, навіть ті, хто не потрапить в цей день на відкриття, дізнаються про найкрасивішу книжку, яка представлятиме Україну на світовому конкурсі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, продовжить відкриття презентація книжки «Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грибаускайте» за участю авторки Дайви Ульбінайте, а також самої героїні — експрезидента Литви Далі Грибаускайте.

А на завершення у день відкриття — подія письменницької програми Сергія Жадана «Вголос. Про себе» — концерт українсько-німецької дружби «Співочі кажани» за участю куратора програми, а також його німецьких друзів Владіміра Камінера і Юрія Гуржи. Усі події програми «Вголос. Про себе» відбуватимуться щодня увечері на вуличній сцені Книжкового Арсеналу.

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Фокус-тема фестивалю «О П Т И М І С Т И С К Е П Т И К И» та її куратор Ростислав Семків представляють 8 подій, зокрема і титульну лекцію Оксани Забужко «Оптимізм української історії».

Програма для дітей та підлітків — наймасштабніша на Книжковому Арсеналі. Кураторка Юлія Козловець дала їй назву «Досвід відсутності досвіду». До програми увійдуть 56 подій — перформансів, зустрічей з письменниками, майстер-класів та лекцій для дітей та батьків. Задля безпеки вся дитяча частина фестивалю винесена на двір Мистецького Арсеналу — там розбудовується ярмарок дитячої літератури та дитяча сцена.

Музична програма Люби Морозової «Сім струн для Дядька Михайла» представлена чотирма концертами сучасної класичної музики.

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Візуальна складова Книжкового Арсеналу має 14 виставкових проєктів, серед них і «Шкільна цигейка» Влади Ралко й «Український колаж» Євгена Карася, Олександра Ляпіна та Олега Василенка.

Незмінною частиною Книжкового Арсеналу є Ветеранський намет — місце, де широко представлена література українських авторів, що боронили чи боронять Україну в російсько-українській війні.

Квитки на Книжковий Арсенал у продажу з 8 червня і лише онлайн. Вони продаватимуться послотово і даватимуть відвідувачам змогу увійти на фестиваль лише в окремий часовий проміжок окремого дня. Перебувати на Книжковому Арсеналі можна без обмеження часу.⠀

Час роботи фестивалю подовжено — з 9 години ранку до 22 вечора. З 9 до 10 ранку — година вільного відвідування для пенсіонерів. Увесь інший час безкоштовний доступ на Книжковий Арсенал мають люди з інвалідністю, діти віком до 12 років, ветерани АТО і власники карток ІСОМ — усі фестивальні дні в будь який-слот.

Ці заходи Мистецький арсенал — організатор фестивалю — вживає, щоб убезпечити відвідувачів та учасників, запобігти чергам та скупченням людей.

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У 2019 році міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» отримав звання «Найкращий літературний фестиваль світу». Його місія — створювати такі взаємодії між людьми, спільнотами, інституціями, коли поєднання естетичного переживання та інтелектуального включення в контексті книги посилює спроможність людини та суспільства.

З програмою фестивалю можна ознайомитися за посиланням.

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