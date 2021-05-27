Держава має надати вагому підтримку українській книжці – Забужко
На цьому наголосила письменниця, літературознавиця, публіцистка Оксана Забужко під час форуму «Українська книжкова революція», повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Три роки тому мені переказали фразу одного дуже впливового московського видавця і книжкового магната, який одночасно по ролі ліберал і антипутінець, якого спитали, чому він не робить прямих жестів на адресу України: «Мы не можем позволить себе потерять 40-миллионный рынок». Всі ці роки велася ця війна… З середини 1990-их Москва тільки ділила наш ринок. Але станом на 1997 рік з українською книжкою українському видавництву уже в Донбас зайти не можна було, бо вся дистрибуція Донбасу вже була під російським монополістом», - описала ситуацію Забужко.
Вона зазначила, що «ми вели війну малими силами», бо чимало українських інформаційних ресурсів, які існували для пропаганди української книжки серед українського населення, були у різний спосіб «дуже грамотно зачищені».
«Якраз нульові роки – це була зачистка інформаційного ресурсу і перекочування українського ринку під Росію. Станом на 2013 рік Україна становила 40% російського ринку. А нам лишили нішевий ринок. І ось ці наклади, якими виходять сьогодні українські книжки - 1 тисяча, 2 тисячі примірників… – це те, що нам лишили. Тобто українські ЗМІ, українське інформаційне поле працювали на російську книжку», - сказала письменниця.
Забужко додала, що, крім інформаційної "зачистки", були ще поліграфічні потужності, які були "зачищені" ще в 1990-ті роки.
«Тож коли ми збільшимо українське книговидання – обсяги й тиражі, - то нам не буде де їх друкувати. Тобто з-під нас вибили індустріальну базу, інформаційну базу, а далі «можете бавитися у своєму пісочнику» - 3 тисячі накладу, 5 тисяч... І зламати це - справа не кількох років. Зламати це можна тільки граючи в довгу дистанцію і за участю Української держави, політика якої мусить бути протекціоністською», - підкреслила вона.
При цьому Забужко нагадала, що за 30 років незалежності тільки за уряду Юрія Єханурова, три роки, існувала програма «Українська книжка». Наразі ж українська книжка навіть не доходить до бібліотек.
«Ми можемо багато говорити про пожвавлення ринку – що ринок ожив, ожив асортимент, зросла кількість назв, - але у нас не зріс об’єм ринку, він навіть не повернувся на рівень 2008 року. Тобто питання - що робити з книжкою, яку станом, скажімо, на 2005 рік держава закуповувала в 17 тисяч бібліотек на своїй території, а станом на 2020 рік закуповує в 438, при тому, що в Україні 12 тисяч бібліотек і ще 4 тисячі на окупованих територіях?» - зауважила Забужко.
Водночас письменниця зазначила, що Україна мала б скористатися періодом пандемії і підтримати українське книговидання.
"У зв’язку з пандемією оголилися проблеми читання - в планетарному масштабі. Але в Німеччині весь цей час книгарні були відкриті під час всіх локдаунів на рівні з продуктовими магазинами. Фінляндія, всі північні країни дали колосальні державні дотації видавничому, дистрибуційному сектору. Для нас пандемія є приводом стати на повний зріст і спитати: "А де наша компенсація? Чи ви скористалися пандемією для того, щоб українську книжку остаточно закопати і вернути Росії її 40-мільйонний книжковий ринок?" Сьогодні кожна країна захищає свій книжковий ринок, і Українська держава українській книжці – винна!» - наголосила Забужко.
Як повідомлялося, у 2020 році в межах програми «Література на експорт» відбулося 147 онлайн-переговорів між українськими та закордонними видавцями та літагентами. У зустрічах взяли участь 37 іноземних учасників із 24 країн світу. Це стало рекордом за всі роки незалежності України.