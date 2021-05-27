Держава має надати вагому підтримку українській книжці – Забужко

Українське книговидання і досі не може оговтатися після його «зачистки» з боку Росії. Аби зламати ситуацію, держава має надати йому вагому підтримку.

На цьому наголосила письменниця, літературознавиця, публіцистка Оксана Забужко під час форуму «Українська книжкова революція», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Три роки тому мені переказали фразу одного дуже впливового московського видавця і книжкового магната, який одночасно по ролі ліберал і антипутінець, якого спитали, чому він не робить прямих жестів на адресу України: «Мы не можем позволить себе потерять 40-миллионный рынок». Всі ці роки велася ця війна… З середини 1990-их Москва тільки ділила наш ринок. Але станом на 1997 рік з українською книжкою українському видавництву уже в Донбас зайти не можна було, бо вся дистрибуція Донбасу вже була під російським монополістом», - описала ситуацію Забужко.

Вона зазначила, що «ми вели війну малими силами», бо чимало українських інформаційних ресурсів, які існували для пропаганди української книжки серед українського населення, були у різний спосіб «дуже грамотно зачищені».

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«Якраз нульові роки – це була зачистка інформаційного ресурсу і перекочування українського ринку під Росію. Станом на 2013 рік Україна становила 40% російського ринку. А нам лишили нішевий ринок. І ось ці наклади, якими виходять сьогодні українські книжки - 1 тисяча, 2 тисячі примірників… – це те, що нам лишили. Тобто українські ЗМІ, українське інформаційне поле працювали на російську книжку», - сказала письменниця.

Забужко додала, що, крім інформаційної "зачистки", були ще поліграфічні потужності, які були "зачищені" ще в 1990-ті роки.

«Тож коли ми збільшимо українське книговидання – обсяги й тиражі, - то нам не буде де їх друкувати. Тобто з-під нас вибили індустріальну базу, інформаційну базу, а далі «можете бавитися у своєму пісочнику» - 3 тисячі накладу, 5 тисяч... І зламати це - справа не кількох років. Зламати це можна тільки граючи в довгу дистанцію і за участю Української держави, політика якої мусить бути протекціоністською», - підкреслила вона.

При цьому Забужко нагадала, що за 30 років незалежності тільки за уряду Юрія Єханурова, три роки, існувала програма «Українська книжка». Наразі ж українська книжка навіть не доходить до бібліотек.

«Ми можемо багато говорити про пожвавлення ринку – що ринок ожив, ожив асортимент, зросла кількість назв, - але у нас не зріс об’єм ринку, він навіть не повернувся на рівень 2008 року. Тобто питання - що робити з книжкою, яку станом, скажімо, на 2005 рік держава закуповувала в 17 тисяч бібліотек на своїй території, а станом на 2020 рік закуповує в 438, при тому, що в Україні 12 тисяч бібліотек і ще 4 тисячі на окупованих територіях?» - зауважила Забужко.

Водночас письменниця зазначила, що Україна мала б скористатися періодом пандемії і підтримати українське книговидання.

"У зв’язку з пандемією оголилися проблеми читання - в планетарному масштабі. Але в Німеччині весь цей час книгарні були відкриті під час всіх локдаунів на рівні з продуктовими магазинами. Фінляндія, всі північні країни дали колосальні державні дотації видавничому, дистрибуційному сектору. Для нас пандемія є приводом стати на повний зріст і спитати: "А де наша компенсація? Чи ви скористалися пандемією для того, щоб українську книжку остаточно закопати і вернути Росії її 40-мільйонний книжковий ринок?" Сьогодні кожна країна захищає свій книжковий ринок, і Українська держава українській книжці – винна!» - наголосила Забужко.

Як повідомлялося, у 2020 році в межах програми «Література на експорт» відбулося 147 онлайн-переговорів між українськими та закордонними видавцями та літагентами. У зустрічах взяли участь 37 іноземних учасників із 24 країн світу. Це стало рекордом за всі роки незалежності України.