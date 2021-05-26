Посольство України провело конференцію щодо поширення української літератури в Кувейті

Відбулася перша в історії двосторонніх відносин між Україною та Кувейтом онлайн-конференція «Українська література виходить на книжковий ринок Кувейту» (Ukrainian literature entering Kuwait book market).

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Державі Кувейт.

Віртуальний захід провело посольство за сприяння МЗС України та Українського інституту книги з метою просування української літератури, перекладеної на арабську мову, на кувейтському книжковому ринку.

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«У результаті заходу, у якому взяло участь понад 50 осіб, було встановлено безпосередній контакт між українськими та кувейтськими зацікавленими сторонами у сфері книговидання – письменниками, перекладачами, представниками найбільших українських та кувейтських видавництв. Ключові доповідачі конференції з-поміж 12 спікерів підтвердили зацікавленість надалі проводити індивідуальні переговори щодо започаткування перших комерційних літературно-перекладацьких проєктів між Україною та Кувейтом», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, посол України в Кувейті Олександр Балануца резюмував Генеральному директору кувейтського видавництва That Al-Salasil С. Аль-Мансуру проєкти посольства у сфері книговидання та просування української літератури в Кувейті.