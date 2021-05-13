Book Space оголосив спеціальні програми цьогорічного фестивалю

IV Міжнародний книжковий фестиваль Book Space оприлюднив перелік спецпрограм, які відбудуться цього року в межах фестивалю, що пройде 3-5 вересня у Дніпрі, на Фестивальному причалі.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі фестивалю.

«Програма налічуватиме понад 100 подій, серед яких: лекції, дискусії, презентації, воркшопи, освітні програми. В гості очікують відомих українських та іноземних письменників, видавців, редакторів, ілюстраторів, музикантів», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що події відбуватимуться у межах 9 спецпрограм, що включатимуть різні теми та формати. Серед тематичних спецпрограм, зокрема, «Нова близькість», присвячена фокусній темі цьогорічного фестивалю (кураторка Юлія Лактіонова); «Тандеми» – про співіснування та комунікацію творчих людей (кураторка Олена Юрчук); «не/знане» – про не відомі нам літератури (кураторка Вікторія Старикова); «Бібліотека XXI» – про читання майбутнього та інноваційні формати (кураторки Стефана Цебренко та Юлія Лактіонова).

Видавці, які братимуть участь у книжковому ярмарку, презентуватимуть свої книжки та ідеї в межах видавничої програми (кураторка Алла Рибіцька). Для фахівців книжкової сфери команда Book Space розробляє професійну програму. Також запланована освітня програма «Книжки майбутнього» (кураторка Вікторія Наріжна).

Дітей та підлітків запрошують на дитячу програму (кураторка Стефана Цебренко), а всіх відвідувачів незалежно від віку – на музичну (кураторка Анна Ставиченко).

«Ми довго міркували, як об’єднати усі події, які ми плануємо, у тематичні блоки і як розділити їх відповідно до потреб аудиторії. Зупинилися на 9 спецпрограмах, які, хоч і різнитимуться між собою темами та форматами, проте будуть однаково цікавими, захопливими, інноваційними й формуватимуть між усіма нами – учасниками, гостями, організаторами – нову близькість, що така важлива для нас», – коментує креативна директорка фестивалю Юлія Лактіонова.

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Як повідомляв Укрінформ, Четвертий Міжнародний книжковий фестиваль Book Space відбудеться 3-5 вересня 2021 року у місті Дніпро на відкритих локаціях набережної Дніпра – на Фестивальному причалі. Фокусною темою фестивалю стане «Нова близькість / New Intimacy», яка виникає на тлі масової ізоляції, закритих кордонів, втрат й тривожної невизначеності. Фестиваль пройде за підтримки місцевої програми «Культурна столиця».

У 2020 році фестиваль Book Space пройшов 4-5 липня у форматі онлайн-марафону, який тривав 16 годин поспіль. В межах марафону відбулося 15 подій за участю 35 гостей із трьох країн. У кураторських оглядах були презентовані 37 книжкових новинок від 20 українських видавців. Також був проведений конкурс «Книжка майбутнього», який щороку відзначає інноваційні видання на українському книжковому ринку. У грудні конкурс оголосив переможців.

Book Space – це найбільша книжкова подія сходу України, перший український книжковий фестиваль із постійним фокусом на інноваціях у книговиданні, що проходить у Дніпрі щороку, починаючи із 2018-го. Організатором події є муніципальна програма «Культурна столиця».