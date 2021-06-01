Благодійна книгарня збирає прочитані книжки на користь онкохворих дітей

Волонтери книгарні «ДієСлово» продадуть зібрану літературу, а виручені кошти витратять на будівництво центру для онкохворих дітей та їхніх родин.

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці книгарні, повідомляє Укрінформ.

«Ми надамо твоїм книжкам друге життя - відсортуємо за жанром, призначимо ціну, а потім - продамо на найочікуванішій книжковій події - Х Міжнародному фестивалі Книжковий Арсенал», - пояснюють волонтери.

Цього року благодійна книгарня «ДієСлово» підтримує будівництво центру «Дача» - єдиного в Україні центру, який приймає на безкоштовне проживання родини з онкохворими дітьми під час їх лікування у Національному інституті раку.

Охочі подарувати свої прочитані книжки для доброї справи, можуть звертатися до одного з закладів-партнерів:

- «Довженко Книги.Кава.Кіно» – вул. Васильківська, 1;

- Книгарня «Наш формат» – вул. А. Горської, 5 (Для всіх, хто принесе книжки – знижка 15% на нові);

- Книгарня «Буква» – вул. Б. Хмельницького, 3Б;

- Ресторація «1991» – вул. Межигірська, 5Б;

- Книгарня Zakapelok – вул. Верхній Вал, 62;

- «Куточок споживача» – вул. Нижній Вал, 37;

- Rymarenko.clinic – Оболонський пр., 1, корп.1;

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- Food&Love – вул. М. Ломоносова, 50/2;

- «Кафе» – бул. Л. Українки, 36/10;

- Кафе «На Станіславського» – вул. Станіславського, 3;

- ЖК «Комфорт Таун: Boutique Myasa» – вул. Березнева, 16, корп. 3;

- «Здорова лавка» – пр. Соборності, 7А;

- «Італьяшка» – пр. Соборності, 7Б.

Фото з відкритих джерел