Житло для молодих людей з інвалідністю побудують у Данії

Під час будівництва будуть враховані потреби мешканців і екологічні вимоги.

Про це повідомляє TheMayor.EU, передає Укрінформ.

Житло буде екологічним, оскільки меблі виготовлятимуть із використаних матеріалів. Також кожен мешканець матиме власну кімнату з вбиральнею, а кухні будуть спільними, щоб сприяти соціалізації молоді.

«Копенгаген має бути містом, в якому є місце для всіх, де увага зосереджена на безпеці та якості життя. Тож я радий оголосити початок будівництва ще одного житлового проєкту в Копенгагені для молодих людей з порушеннями розвитку», – зазначив мер міста Ларс Вайсс.

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Будинок на 24 квартири збираються зводити у районі Вальбю. У планах заселяти перших мешканців навесні 2023 року.

Фото з відкритих джерел