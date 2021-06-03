На кінофестивалі «Молодість» відбудеться прем'єра документальної стрічки «Депортація 44-46»

На кінофестивалі «Молодість» відбудеться прем'єра документального фільму «Депортація 44-46».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство з питань кіно.

«3 червня о 18:00 біля Арки дружби народів в рамках кінофестивалю «Молодість» відбудеться спеціальний показ фільму «Депортація 44-46», створеного за підтримки Держкіно», - ідеться в повідомленні.

Документальна картина Олесі Моргунець-Ісаєнко присвячена примусовому виселенню понад 480 тисяч українців з територій сучасної південно-східної Польщі: Холмщини, Надсяння, Підляшшя та Лемківщини.

Картина поділена на чотири частини, відповідно до кількості етапів депортації. Кожна із частин містить історичні факти про період 1944-1946 років – із документами, картами, фото, газетами та хронікою.

Синхронно з історичною документальною оповіддю розгортається ігровий сюжет із допитом «переселенки» в кабінеті Комітету державної безпеки через 20 років після закінчення депортації, за звинуваченням у розповсюдженні неправдивої інформації про примусове переселення.

Кінопроєкт стрічки з робочою назвою «Переселення 44-46» став одним із переможців дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Фільм створений кінокомпанією UM-Group за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня на кінофестивалі «Молодість» відбувся прем’єрний показ документального фільму «Моя війна» франко-українського режисера Маші Кондакової.