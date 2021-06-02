На кінофестивалі «Молодість» відбудеться прем’єра спортивної драми «Пульс»

У рамках позаконкурсної програми українських прем'єр кінофестивалю «Молодість» відбудеться показ спортивної драми Сергія Чеботаренка «Пульс».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Фільм можна побачити сьогодні у столичному кінотеатрі “Оскар” (ТРЦ Gulliver, пл. Спортивна, 1а). Картину представлятиме її творча команда.

Для драми “Пульс”, створеної на основі реальної історії української спортсменки Оксани Ботурчук, це буде перший кінотеатральний показ в Україні.

Світова прем’єра відбулася на Flathead Lake International Cinemafest (Полсон, штат Монтана, США), де стрічка отримала дві нагороди «Найкращий фільм» і «Найкращий режисер».

Старт широкого національного кінопрокату фільму заплановано на 22 липня.

Фільм «Пульс» виробництва KINOROB, що входить до складу FILM.UA Group, створений за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня на кінофестивалі «Молодість» відбувся прем’єрний показ документального фільму «Моя війна» франко-українського режисера Маші Кондакової.