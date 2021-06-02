Ткаченко анонсував перше засідання ради з розвитку креативної економіки

Рада з розвитку креативної економіки при Кабінеті Міністрів 8 червня проведе своє перше засідання.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

"8 червня о 10:30 за моєї участі відбудеться перше засідання Ради з розвитку креативної економіки при Кабміні. Співголовою заходу стане Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації. У межах засідання озвучимо пропозиції для розвитку креативних індустрій та вирішення ключових проблем сектору. Також поговоримо про цілі діяльності Ради, формат роботи та плани на найближчий час", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що діалог відбудеться також за участі представників креативного сектору, адже без них вирішувати вагомі питання сфери нераціонально.

За словами міністра, ознайомитися з програмою та переглянути засідання зможуть всі охочі за попередньою реєстрацією.

Як повідомлялося, при Кабінеті Міністрів 19 травня запустили Раду з розвитку креативної економіки.