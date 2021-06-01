У Львові започаткували конкурс для молодих композиторів імені Мирослава Скорика

У Львові започаткували конкурс для молодих композиторів на вшанування пам'яті видатного українського композитора Мирослава Скорика.

Про це сьогодні, у річницю його смерті, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської національної філармонії.

Як зазначили у закладі, конкурс проводитиметься раз на два роки. Головним його завданням є підтримка і промоція симфонічної творчості нової ґенерації молодих українських композиторів, збереження та розвиток традицій національної композиторської школи, яскравим представником якої є Мирослав Скорик.

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Оргкомітет прийматиме до розгляду твори для симфонічного оркестру тривалістю від 10 до 18 хвилин, який завершено не раніше, ніж за п’ять років до початку проведення Конкурсу (до 2021 року). Твір може мати попередні публічні виконання, однак не може бути нагороджений на інших композиторських конкурсах в Україні та за кордоном.

Учасниками можуть стати композитори, яким у 2021 році виповнюється не більше 40 років і які є громадянами України. Конкурс проходить у два тури. Для переможців передбачені грошові нагороди - від 20 тис. до 45 тис.грн.

Конкурсні матеріали подаються в електронному вигляді до 31 липня включно на електронну скриньку.

«Всеукраїнський композиторський конкурс імені Мирослава Скорика» організовує і проводить КЗ ЛОР «Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика» у співпраці з Департаментом з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА за підтримки Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради. Партнер Конкурсу – Львівська організація Національної Спілки композиторів України (ЛОНСКУ).

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 1 червня, виповнюється рік з дня смерті Мирослава Скорика - всесвітньовідомого українського композитора, Героя України, лауреата Національної премії імені Т. Шевченка, лауреата міжнародних конкурсів. Народився у Львові, був співголовою Спілки композиторів України (2006-2010), художнім керівником Київської опери (2011-2016).