Уряд підтримав законопроєкт про заснування премії Скорика

Уряд підтримав проєкт Закону "Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про державні нагороди", яким передбачене заснування Державної премії України імені Мирослава Скорика у галузі музичного мистецтва.

Відповідне рішення було прийнято в середу на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєктом закону пропонується встановити державну премію імені Мирослава Скорика за впровадження новітніх непересічних практик у композиторській, виконавській, музикознавчій, музично-організаційній, освітній діяльності у сферах академічної, фольклорної та популярної музики", - ідеться у пояснювальній записці до документа.

Заснування премії стане інструментом політики держави у сфері професійного музичного мистецтва, засобом привернення уваги суспільства до видатних діячів української музичної культури.

Мирослав Скорик – Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалер ордена «Знак пошани», нагороджений орденами «За заслуги» I, II, III ступенів, академік Академії мистецтв України. Автор музики до понад 40 художніх фільмів, серед них «Тіні забутих предків». Його твори регулярно виконують в Україні та Європі. Помер 1 червня 2020 року на 82-му році життя.

Як повідомляв Укрінформ, у межах відзначення Дня Незалежності 24 серпня 2020 року Президент Володимир Зеленський анонсував заснування премії імені Мирослава Скорика та оголосив композитора Героєм України.