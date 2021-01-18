На могилі Мирослава Скорика у Львові встановлять скульптуру «Плакальниця»
Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.
На Личаківському кладовищі розпочали спорудження пам’ятника композиторові, Герою України Мирославу Скорику. На могилі видатного композитора, згідно з проєктом, розташують скульптуру «Плакальниця».
На могилі Мирослава Скорика у Львові встановлять скульптуру «Плакальниця» / Фото: Львівська ОДА
«Скульптура – це зажурена дівчина, яка тужить та плаче, бо митець покинув цей світ. Схожий образ можна побачити на могилі видатного композитора Фредеріка Шопена на одному із найвідоміших кладовищ Парижа – Пер-Лашезі. Саме на могилі цього композитора за рік до смерті був Мирослав Скорик з дружиною. Тоді йому дуже сподобався цей меморіал, тому вирішили відтворити цей образ», - зазначив керівник проєкту Зіновій Юпин.
Наразі уже виконали всі роботи з вапняку, встановили постамент, виготовили необхідні елементи з вапняку. Невдовзі розпочнуть виготовлення моделі «Плакальниці» та бронзового барельєфу.
Для будівництва об’єкту з обласного бюджету у 2020 році витратили 700 тисяч гривень. Загальна кошторисна вартість - 1 млн 385 тисяч гривень.
Проєкт ініціювала дружина композитора, проректор з питань науки Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, доктор мистецтвознавства, професор Адріана Скорик. Його підтримав голова Львівської ОДА Максим Козицький.
10 листопада управління капітального будівництва Львівської ОДА оголосило тендер. У результаті аукціону, перемогу отримала підрядна організація ФОП «Дума Орест Богданович», з яким підписали договір на будівництво.
Як повідомляв Укрінформ, видатний український композитор Мирослав Скорик помер 1 червня 2020 року на 82 році життя. У межах відзначення Дня Незалежності 24 серпня 2020 року Володимир Зеленський анонсував заснування державної премії імені Мирослава Скорика – за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва та оголосив композитора Героєм України.
Мирослав Скорик - відомий композитор, музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії ім. Шевченка. Був співголовою Спілки композиторів України (в 2006-2010 роках), художнім керівником Київської опери (2011-2016 рр). Найбільш відомими творами Скорика є опера «Мойсей» за поемою Івана Франка та балети «Повернення Батерфляй», «Перехрестя», «Каприси». Скорик є автором музики до відомого фільму Параджанова «Тіні забутих предків» та композиції «Мелодія ля мінор» до фільму «Високий перевал», яку називають духовним гімном України.