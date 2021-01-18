На Личаківському цвинтарі у Львові, розпочали спорудження пам’ятника композитору, Герою України Мирославу Скорику. Меморіал планують звести до річниці смерті композитора на місці його поховання.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

На Личаківському кладовищі розпочали спорудження пам’ятника композиторові, Герою України Мирославу Скорику. На могилі видатного композитора, згідно з проєктом, розташують скульптуру «Плакальниця».

На могилі Мирослава Скорика у Львові встановлять скульптуру «Плакальниця» / Фото: Львівська ОДА

«Скульптура – це зажурена дівчина, яка тужить та плаче, бо митець покинув цей світ. Схожий образ можна побачити на могилі видатного композитора Фредеріка Шопена на одному із найвідоміших кладовищ Парижа – Пер-Лашезі. Саме на могилі цього композитора за рік до смерті був Мирослав Скорик з дружиною. Тоді йому дуже сподобався цей меморіал, тому вирішили відтворити цей образ», - зазначив керівник проєкту Зіновій Юпин.

Наразі уже виконали всі роботи з вапняку, встановили постамент, виготовили необхідні елементи з вапняку. Невдовзі розпочнуть виготовлення моделі «Плакальниці» та бронзового барельєфу.

Для будівництва об’єкту з обласного бюджету у 2020 році витратили 700 тисяч гривень. Загальна кошторисна вартість - 1 млн 385 тисяч гривень.

Проєкт ініціювала дружина композитора, проректор з питань науки Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, доктор мистецтвознавства, професор Адріана Скорик. Його підтримав голова Львівської ОДА Максим Козицький.

10 листопада управління капітального будівництва Львівської ОДА оголосило тендер. У результаті аукціону, перемогу отримала підрядна організація ФОП «Дума Орест Богданович», з яким підписали договір на будівництво.

Як повідомляв Укрінформ, видатний український композитор Мирослав Скорик помер 1 червня 2020 року на 82 році життя. У межах відзначення Дня Незалежності 24 серпня 2020 року Володимир Зеленський анонсував заснування державної премії імені Мирослава Скорика – за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва та оголосив композитора Героєм України.

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Мирослав Скорик - відомий композитор, музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії ім. Шевченка. Був співголовою Спілки композиторів України (в 2006-2010 роках), художнім керівником Київської опери (2011-2016 рр). Найбільш відомими творами Скорика є опера «Мойсей» за поемою Івана Франка та балети «Повернення Батерфляй», «Перехрестя», «Каприси». Скорик є автором музики до відомого фільму Параджанова «Тіні забутих предків» та композиції «Мелодія ля мінор» до фільму «Високий перевал», яку називають духовним гімном України.