Alyona Alyona стала лауреаткою премії Music Muves Europe Talent Awards 2021

Українська співачка alyona alyona на фестивалі Eurosonic Noorderslag (ESNS) стала лауреаткою премії Music Muves Europe Talent Awards 2021 - щорічної нагороди ЄС у сфері популярної сучасної музики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП на сторінці у Фейсбуці.

«Вона отримала грошовий приз у розмірі 10 000 євро і пакет підтримки для розвитку кар’єри від партнерів премії. Також alyona alyona здобула найбільше голосів у додатковій номінації Public Choice Award і отримає додатково 5 000 євро і запрошення зняти лайв-сесію у студії Deezer у Парижі», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, премія ММЕТА співфінансується програмою Creative Europe і відзначає нових артистів, які презентують сьогоднішнє і майбутнє звучання Європи.

Імена переможців премії назвали під час онлайн-церемонії 15 січня.