Alyona Alyona стала лауреаткою премії Music Muves Europe Talent Awards 2021

Alyona Alyona стала лауреаткою премії Music Muves Europe Talent Awards 2021

Укрінформ
Українська співачка alyona alyona на фестивалі Eurosonic Noorderslag (ESNS) стала лауреаткою премії Music Muves Europe Talent Awards 2021 - щорічної нагороди ЄС у сфері популярної сучасної музики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП на сторінці у Фейсбуці.

«Вона отримала грошовий приз у розмірі 10 000 євро і пакет підтримки для розвитку кар’єри від партнерів премії. Також alyona alyona здобула найбільше голосів у додатковій номінації Public Choice Award і отримає додатково 5 000 євро і запрошення зняти лайв-сесію у студії Deezer у Парижі», - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, премія ММЕТА співфінансується програмою Creative Europe і відзначає нових артистів, які презентують сьогоднішнє і майбутнє звучання Європи.

Імена переможців премії назвали під час онлайн-церемонії 15 січня.

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