Alyona Alyona та Світоліна потрапили до “молодого” рейтингу Forbes

Українська реперка Alyona Alyona та тенісистка Еліна Світоліна увійшли до європейського списку Forbes 30 Under 30, який щороку визначає 30 найвпливовіших людей у віці до 30 у різних галузях.

Про це повідомляє Forbes.

«Наш п'ятий щорічний список Forbes 30 Under 30, уселяє надію та дає необхідну дозу оптимізму. Тут ми виділяємо молодих лідерів-візіонерів, що сміливо змінюють бізнес та суспільство», - йдеться у передмові до списку.

Реперку Alyona Alyona включили у рейтинг розділу Enterteiment.

«Колишня вихователька дитячого садка надає нове визначення репу та переосмислює його звучання. Alyona Alyona, як вона себе іменує на сцені, представляє український реп світові. Вона дає концерти по всій Європі та є однією із топових артистів країни», - пише Forbes.

Своєю чергою, всесвітньовідому українську тенісистку Еліну Світоліну включили до розділу Sports & Games.

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Також у цьому рейтингу знаходять ще троє українських успішних підприємців, які увійшли до категорії Technology. Серед них Стас Матвієнко та Анна Поліщук, які є співзасновниками платформи Allset – популярного у США сервісу для бронювання столиків й замовлення їжі та Вікторія Репа, яка є співзасновницею фітнес-додатку BetterMe, який встановили вже понад 50 мільйонів користувачів.