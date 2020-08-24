Президент ініціював запровадження двох державних премій - Патона та Скорика

Президент України Володимир Зеленський направив до Кабінету Міністрів листи про заснування двох державних премій імені Бориса Патона та імені Мирослава Скорика.

Про це він сказав у виступі на Софійській площі в Києві з нагоди 29-ї річниці незалежності України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У цей день з нами, на жаль, немає двох видатних постатей, двох геніїв сучасності, з якими нам всім пощастило жити в один час. Двох великих українців, які на превеликий жаль, пішли від нас у цьому році. Це два Герої України - Мирослав Михайлович Скорик та Борис Євгенович Патон. Вони удостоєні найвищих державних нагород. Вони творили нашу історію та здобували славу для України у світі. Сьогодні мною направлено до уряду відповідні листи щодо заснування двох премій: за вагомий внесок у розвиток науки та наукові досягнення - Державну премію імені Бориса Патона. Та за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва - Державну премію імені Мирослава Скорика”, - сказав Зеленський.

Він закликав українців ніколи не забувати, що нам є ким і чим пишатися.

“У нашої країни багато скарбів. Особливо — наукових. У нашої країни багата історія. Особливо - музична історія Незалежності”, - додав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня у віці 101 рік помер президент Національної академії наук Борис Патон.

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Борис Патон - видатний український учений в галузі металургії, технології металів, електрозварювання та матеріалознавства, був державним та громадським діячем, президентом НАНУ, директором Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України. Перший Герой України.

Мирослав Скорик – один з найяскравіших представників сучасного покоління композиторів. Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалер ордена «Знак Пошани», нагороджений орденом «За заслуги» I, II, III ступенів, академік Академії мистецтв України. Автор музики до понад 40 художніх фільмів, серед них «Тіні забутих предків». Його твори регулярно виконують в Україні та Європі. Помер Мирослав Скорик 1 червня 2020 року на 82-му році життя.