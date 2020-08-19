Ткаченко висловив співчуття з приводу смерті Патона

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив співчуття у зв’язку зі смертю президента Національної академії наук України Бориса Патона.

Про це Ткаченко написав у Фейсбуці.

«З Борисом Євгеновичем Патоном востаннє я зустрівся майже рівно рік тому – 5 серпня 2019-го. Обговорювали питання ремонту мосту імені його батька. Він звернувся до мене як до лідера київської команди кандидатів у депутати від «Слуги народу». Тоді Борис Євгенович попередив про загрозу руйнування мосту Патона. І навіть розказав, що в КМДА є ідеї дочекатися, поки міст взагалі рухне, а потім збудувати новий», - написав міністр.

Він додав, що це була його остання зустріч з Борисом Патоном та дав обіцянку: «Міст збережемо. Обіцяю!»

Також Ткаченко висловив співчуття рідним, близьким, колегам, друзям легендарного академіка Патона.

Як повідомлялося, у віці 101 року помер Борис Патон.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття з цього приводу.

Борис Патон очолював Національну академію наук України з 1962 року. Окрім того, з 1953 року був директором Інституту електрозварювання ім. Є. Патона, а у 1993-2016 роках очолював Міжнародну асоціацію академій наук. Був фахівцем у галузі зварювальних процесів, металургії та технології металів. Доктор технічних наук, автор і співавтор понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), а також більш як 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.