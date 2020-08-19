Помер Борис Патон

У віці 101 року помер президент Національної академії наук України Борис Патон.

Президент Володимир Зеленський висловив свої співчуття. Про це він написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"У віці 101 року від нас пішов великий українець. Мої щирі співчуття родині та близьким Бориса Євгеновича", - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб постаті Патона.

«Металург, інженер, винахідник, науковець, викладач. Перший нагороджений званням Героя України. Академік. Геній. Легенда. Є багато слів, якими можна описати Бориса Євгеновича Патона. Однак немає таких слів, які повною мірою могли б розкрити масштаб його постаті. І масштаб тієї втрати, якої сьогодні зазнала наша країна», - відзначив Зеленський.

За його словами, він щиро дякує долі за те, що йому в житті випала можливість особисто поспілкуватися з Борисом Патоном.

«Це була грандіозна особистість. Важко писати про нього в минулому часі», - додав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Борис Патон очолював Національну академію наук України з 1962 року. Окрім того, з 1953 року був директором Інституту електрозварювання ім. Є. Патона, а у 1993-2016 роках очолював Міжнародну асоціацію академій наук. Він учений в галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук. Автор і співавтор понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), понад 1200 різноманітних публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.

Фото: НАНУ