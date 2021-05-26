На дитячому театральному фестивалі у Дніпрі покажуть 14 вистав
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської облради.
«Це перший подібний дитячий фестиваль на теренах Центральної України. Захід присвячений 30-й річниці Незалежності України та Міжнародному Дню захисту дітей. Ми маємо чудову нагоду відкрити для дітей театр. А ті, хто вже долучився до цього мистецтва, мають можливість реалізувати свої таланти, вміння й показати себе на великій професійній сцені. Більше того, це не просто фестиваль, а конкурс. Тому діти зможуть позмагатись за першість, отримати призи та почути настанови й рекомендації від професійного журі», — зауважив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
В облраді інформують, що учасниками фестивалю стануть 10 провідних дитячих і молодіжних театральних колективів, які покажуть глядачам 14 конкурсних вистав. Регіонально представлена Харківська, Запорізька та власне Дніпропетровська область. Загалом участь у події візьмуть близько 150 юних театралів 6-18 років.
Конкурсні вистави демонструватимуться на трьох різних майданчиках – на сценах Дніпровського академічного театру драми та комедії, Палацу студентів ДНУ ім. О. Гончара та «Центру позашкільної роботи № 2». Заходи безкоштовні, але на них варто зареєструватись на сторінці Дніпровського академічного театру драми та комедії, зазначив директор-художній керівник театру ДАРАМіКОМ Сергій Мазаний.
А директор фестивалю Ольга Обласова повідомила, що поруч із класичними драматичними виставами до програми входять моновистава, вистава театру ляльок, а також виступ інклюзивного театру. Мова усіх конкурсних вистав - українська.
Фото: theatre.love