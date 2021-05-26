На дитячому театральному фестивалі у Дніпрі покажуть 14 вистав

У місті Дніпро 28-31 травня відбудеться I Всеукраїнський відкритий фестиваль театрального мистецтва аматорських дитячих та молодіжних колективів «Імпреза над Дніпром».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської облради.

«Це перший подібний дитячий фестиваль на теренах Центральної України. Захід присвячений 30-й річниці Незалежності України та Міжнародному Дню захисту дітей. Ми маємо чудову нагоду відкрити для дітей театр. А ті, хто вже долучився до цього мистецтва, мають можливість реалізувати свої таланти, вміння й показати себе на великій професійній сцені. Більше того, це не просто фестиваль, а конкурс. Тому діти зможуть позмагатись за першість, отримати призи та почути настанови й рекомендації від професійного журі», — зауважив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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В облраді інформують, що учасниками фестивалю стануть 10 провідних дитячих і молодіжних театральних колективів, які покажуть глядачам 14 конкурсних вистав. Регіонально представлена Харківська, Запорізька та власне Дніпропетровська область. Загалом участь у події візьмуть близько 150 юних театралів 6-18 років.

Конкурсні вистави демонструватимуться на трьох різних майданчиках – на сценах Дніпровського академічного театру драми та комедії, Палацу студентів ДНУ ім. О. Гончара та «Центру позашкільної роботи № 2». Заходи безкоштовні, але на них варто зареєструватись на сторінці Дніпровського академічного театру драми та комедії, зазначив директор-художній керівник театру ДАРАМіКОМ Сергій Мазаний.

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А директор фестивалю Ольга Обласова повідомила, що поруч із класичними драматичними виставами до програми входять моновистава, вистава театру ляльок, а також виступ інклюзивного театру. Мова усіх конкурсних вистав - українська.

Фото: theatre.love