Театри Бродвею відкриються у вересні
Як передає Укрінформ, про це написав у Твітері губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.
«Бродвейські вистави будуть готові до відкриття 14 вересня на 100%. Із завтрашнього дня надійдуть в продаж квитки», - написав він.
За словами політика, Бродвей є визначною частиною американської ідентичності, тому «ми в захваті, що знову відкриються театральні завіси».
Як відомо, у Нью-Йорку за кілька тижнів планують послабити головні обмеження щодо соціального дистанціювання, але театрам Бродвею потрібен час для маркетингової роботи над залученням глядачів, а також задля проведення повноцінних репетицій.
Деякі ЗМІ інформують, що, ймовірно, відвідувачам театрів необхідно буде пред’являти сертифікат про вакцинацію.
Раніше повідомлялося, що в рамках коронавірусних послаблень із понеділка 80 тисяч працівників муніципальних служб Нью-Йорка, які від початку пандемії працювали дистанційно, повернулися на свої робочі місця в офісах.
За словами мера міста Білла де Блазіо, таке рішення ґрунтується на успішних результатах вакцинації.
Як повідомляв Укрінформ, повністю карантинні обмеження у Нью-Йорку планують зняти з 1 липня.