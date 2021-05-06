Театри Бродвею відкриються у вересні

Бродвейські театри з 14 вересня зможуть повноцінно працювати після півторарічної перерви, спричиненою пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це написав у Твітері губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

«Бродвейські вистави будуть готові до відкриття 14 вересня на 100%. Із завтрашнього дня надійдуть в продаж квитки», - написав він.

За словами політика, Бродвей є визначною частиною американської ідентичності, тому «ми в захваті, що знову відкриються театральні завіси».

Як відомо, у Нью-Йорку за кілька тижнів планують послабити головні обмеження щодо соціального дистанціювання, але театрам Бродвею потрібен час для маркетингової роботи над залученням глядачів, а також задля проведення повноцінних репетицій.

Деякі ЗМІ інформують, що, ймовірно, відвідувачам театрів необхідно буде пред’являти сертифікат про вакцинацію.

Раніше повідомлялося, що в рамках коронавірусних послаблень із понеділка 80 тисяч працівників муніципальних служб Нью-Йорка, які від початку пандемії працювали дистанційно, повернулися на свої робочі місця в офісах.

За словами мера міста Білла де Блазіо, таке рішення ґрунтується на успішних результатах вакцинації.