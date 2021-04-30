Карантинні обмеження у Нью-Йорку повністю скасують 1 липня

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив у четвер, що місто, яке рік тому було епіцентром пандемії COVID-19 у США, «повністю відкриється» для бізнесу 1 липня.

Про це передає кореспондент Укрінформу в США.

«Ми готові до відкриття магазинів, до відкриття бізнесу», - сказав де Блазіо в ефірі телеканалу MSNBC. За його словами, офіси й театри зможуть працювати «на повну силу».

За словами мера, міська влада впевнена, що зможе повернути життя в місті до того рівня, який був до пандемії.

«Це буде якраз літо у Нью-Йорку, - сказав він. - Ви побачите дивовижні заходи, відновлення культурного життя. Я думаю, що люди стікатимуться до Нью Йорка, тому що вони знову хочуть жити».

Де Блазіо вважає реальною загрозу появи нових штамів, але, на його думку, вакцини здатні зупиняти їх, оскільки «надзвичайно велика» кількість людей отримала щеплення від коронавірусу.

На сьогодні, сказав він, у місті проведено 6,3 мільйона щеплень при населенні близько 8,3 мільйона осіб.

Днем раніше губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо оголосив, що з 3 травня буде дозволено сидіти в барах Нью-Йорка. Щодо штату, то Куомо планує скасувати обмеження в закладах харчування до кінця травня.

У Нью-Йорку зареєстровано більш як 920 тисячі випадків захворювання. За даними міського департаменту охорони здоров'я, близько 100 тисяч осіб було госпіталізовано, понад 32 тис. - померли.