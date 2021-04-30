Карантинні обмеження у Нью-Йорку повністю скасують 1 липня

Карантинні обмеження у Нью-Йорку повністю скасують 1 липня

Укрінформ
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив у четвер, що місто, яке рік тому було епіцентром пандемії COVID-19 у США, «повністю відкриється» для бізнесу 1 липня.

Про це передає кореспондент Укрінформу в США.

«Ми готові до відкриття магазинів, до відкриття бізнесу», - сказав де Блазіо в ефірі телеканалу MSNBC. За його словами, офіси й театри зможуть працювати «на повну силу».

За словами мера, міська влада впевнена, що зможе повернути життя в місті до того рівня, який був до пандемії.

«Це буде якраз літо у Нью-Йорку, - сказав він. - Ви побачите дивовижні заходи, відновлення культурного життя. Я думаю, що люди стікатимуться до Нью Йорка, тому що вони знову хочуть жити».

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Де Блазіо вважає реальною загрозу появи нових штамів, але, на його думку, вакцини здатні зупиняти їх, оскільки «надзвичайно велика» кількість людей отримала щеплення від коронавірусу.

На сьогодні, сказав він, у місті проведено 6,3 мільйона щеплень при населенні близько 8,3 мільйона осіб.

Днем раніше губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо оголосив, що з 3 травня буде дозволено сидіти в барах Нью-Йорка. Щодо штату, то Куомо планує скасувати обмеження в закладах харчування до кінця травня.

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У Нью-Йорку зареєстровано більш як 920 тисячі випадків захворювання. За даними міського департаменту охорони здоров'я, близько 100 тисяч осіб було госпіталізовано, понад 32 тис. - померли.

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