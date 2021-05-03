Муніципальні службовці Нью-Йорка повертаються на роботу в офіс

Відсьогодні 80 тисяч працівників муніципальних служб Нью-Йорка, які від початку пандемії працювали дистанційно, повертаються на свої робочі місця.

Про це заявив мер Білл де Блазіо на брифінгу в понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Мерія гуде сьогодні. Це прекрасне почуття. Я перебував у мерії протягом усього періоду пандемії, як і багато моїх колег, але вперше за рік ми справді повернули дух і енергію цього місця», - сказав де Блазіо.

За його словами, це рішення ґрунтується на успішних результатах вакцинації.

На думку мера, працівники міських служб мають повернутися до роботи в офісі «для максимальної продуктивності». «Я не сумніваюся, що, будучи присутніми (на робочому місці - ред.) особисто, люди робитимуть набагато більше», - заявив він.

Очікується, що відновлення роботи в офісах відбуватиметься поетапно. У кабінетах встановлять додаткові перегородки між робочими місцями.

Водночас у суботу сотні службовців провели акцію протесту проти рішення мера, яке вважають поспішним та ризикованим. Вони закликали відкласти повернення до роботи в офісі принаймні до вересня.

Як повідомляв Укрінформ, повністю карантинні обмеження у Нью-Йорку планують зняти з 1 липня.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 3 травня загальна кількість випадків хвороби COVID-19 становить 153 504 600. При цьому 130 841 736 осіб одужали, 3 216 577 пацієнтів померли.