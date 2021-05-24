Не наркотики, а розбите скло: переможець Євробачення образився і буде проходити тест

Даміано Давид, соліст італійської групи Maneskin, яка цьогоріч перемогла на Євробаченні, заявив, що «реально ображений» припущеннями про те, що він нібито вживав наркотики під час фіналу музичного конкурсу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Metro.

Так, після фіналу Євробачення-2021 оприлюднили відео із «Зеленої кімнати», де учасники конкурсу очікували результатів голосування. На кадрах видно, що Даміано та інші учасники групи сидять за столом і п’ють. У якийсь момент музикант нахиляється до столу, тож фронтмена Maneskin запідозрили у вживанні наркотиків. Після цього Даміано заявив, що не приймав наркотики, а збирав осколки скла келиха, який побив інший учасник гурту.

Фото: Getty Images

У зв’язку з цим Даміано добровільно вирішив здати тест на наркотики, щоби заперечити будь-які спекуляції та чутки.

«Ми - молоді люди, які дуже захоплюються музикою, і це (скандал з наркотиками - ред.) затьмарює нашу перемогу. Ми пройдемо тест на наркотики і доведемо, що це все спекуляції. Сьогодні я проходжу тестування на наркотики через кілька годин... Ми були ображені», - наголосив фронтмен групи-переможиці конкурсу.

Як повідомлялося, італійський гурт Maneskin переміг на Євробаченні з піснею «Zitti e buoni», набравши 524 бали. На другому місці опинилася Франція, яку представляла артистка Барбара Праві з піснею Voilà, з 499 балами. На третьому з 432 балами — Швейцарія (виконавець Gjon’s Tears).

Україна, яку представляв гурт Go_A, посіла п’яте місце.

Всього у фіналі можна було побачити виступи 26 країн.