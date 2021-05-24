Не наркотики, а розбите скло: переможець Євробачення образився і буде проходити тест
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Metro.
Так, після фіналу Євробачення-2021 оприлюднили відео із «Зеленої кімнати», де учасники конкурсу очікували результатів голосування. На кадрах видно, що Даміано та інші учасники групи сидять за столом і п’ють. У якийсь момент музикант нахиляється до столу, тож фронтмена Maneskin запідозрили у вживанні наркотиків. Після цього Даміано заявив, що не приймав наркотики, а збирав осколки скла келиха, який побив інший учасник гурту.
У зв’язку з цим Даміано добровільно вирішив здати тест на наркотики, щоби заперечити будь-які спекуляції та чутки.
«Ми - молоді люди, які дуже захоплюються музикою, і це (скандал з наркотиками - ред.) затьмарює нашу перемогу. Ми пройдемо тест на наркотики і доведемо, що це все спекуляції. Сьогодні я проходжу тестування на наркотики через кілька годин... Ми були ображені», - наголосив фронтмен групи-переможиці конкурсу.
Як повідомлялося, італійський гурт Maneskin переміг на Євробаченні з піснею «Zitti e buoni», набравши 524 бали. На другому місці опинилася Франція, яку представляла артистка Барбара Праві з піснею Voilà, з 499 балами. На третьому з 432 балами — Швейцарія (виконавець Gjon’s Tears).
Україна, яку представляв гурт Go_A, посіла п’яте місце.
Всього у фіналі можна було побачити виступи 26 країн.