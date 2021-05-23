Соцмережі про Євробачення-2021: Україна насправді на другому місці

Соцмережі про Євробачення-2021: Україна насправді на другому місці

Огляд
Укрінформ
Переможцем Євробачення-2021 стала Італія, Україна увійшла в ТОП-5.

Гурт Go_a загалом отримав 364 бали, посівши п’яте місце у загальному рейтингу Євробачення-2021. Проте за кількістю балів від глядачів – Україна на другому місці.

За Go_a на Євробаченні палко вболівали не лише українці.

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