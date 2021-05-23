Соцмережі про Євробачення-2021: Україна насправді на другому місці
Гурт Go_a загалом отримав 364 бали, посівши п’яте місце у загальному рейтингу Євробачення-2021. Проте за кількістю балів від глядачів – Україна на другому місці.
За Go_a на Євробаченні палко вболівали не лише українці.
So the correct order of acts that need to go through tonight are:— TechnicallyRon (@TechnicallyRon) May 18, 2021
1. Ukraine
2. Ukraine
3. Ukraine
4. Ukraine
5. Ukraine
6. Ukraine
7. Ukraine
8. Ukraine
9. Ukraine
10. Ukraine#EUROVISION
ITALY AND UKRAINE TOP TWO TELEVOTE 😻😻😻😻— gabriel 🇳🇱🇺🇦🇮🇹 (@gabrielxtaylor) May 22, 2021
Again man @_Go_A_ with Shum it's such a great song and such energy #Eurovision #Ukraine my number 1 still pic.twitter.com/0toXrdPpUi— Draz (@drazx2) May 22, 2021
#Eurovision— iv (@materialgirl70s) May 22, 2021
Ukraine always understands the assignment pic.twitter.com/MtDp0atbJG
Måneskin припав до смаку аудиторії соцмереж та навіть шанувальникам Go_a.
Українці зізнаються у коханні італійцям, італійці - українцям. Сьогодні такий чудовий день, щоб любити один одного. #Eurovision #євробачення— ніяк не вспокоюся 🇺🇦🇮🇹🇫🇮 (@Mis_Anastasia7) May 23, 2021
всім дякую та допобачення. бог та богиня цього євробачення🇺🇦🇮🇹 #Eurovision #євробачення #Go_A #maneskin pic.twitter.com/7J6ThHdx55— некорисна копалина🌾 (@suuuunrice) May 22, 2021
#Eurovision— Ісінушка (@Unic__loser) May 22, 2021
Програш, за який не соромно!!! pic.twitter.com/ayJmWnlV2I
насправді історія єдинства України й Італії почалася ще з Котляревського— віталій очко, італійка (@nichvydycia) May 22, 2021
Яскрава репрезентація всієї України: https://t.co/3PQ6mWcayM— 🌸 || 🇺🇦🇮🇹🇩🇪🇫🇷🇱🇹 (@mindenerwa_) May 23, 2021
I LIVE FOR THEM.#Eurovision pic.twitter.com/ccrqdPxVwr— ⛓🥀elskan ♡🦊🐺 | Fulcro лучшие ‘6❤️🥀⛓🤗 (@neon_hatari) May 22, 2021
Тільки 5 країн віддали 12 балів від глядачів Італії і серед них Україна— 🌸 || 🇺🇦🇮🇹🇩🇪🇫🇷🇱🇹 (@mindenerwa_) May 22, 2021
Манескін, дорогі мої, закінчується карантин і ви в кожне село їдете відробляти гроші, поняли?#Eurovision
Перше фото: EBU / ANDRES PUTTING