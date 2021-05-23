В аеропорту Амстердама гурт Go_A проводжали з квітами та подарунками

В аеропорту Амстердама "Схіпхол" українці з квітами та подарунками проводжали додому гурт Go_A, який представляв Україну на Євробаченні-2021.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, солістка гурту Катерина Павленко була дуже розчуленою. По обличчю артистки котилися сльози.

“Емоції позитивні. Це сльози щастя. Дуже дякую, що ви сьогодні тут. Нам дуже приємно. Ми дуже старалися”, - сказала солістка гурту Go_A.

В аеропорту «Схіпхол» гурт Go_A проводжали з квітами та подарунками / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Літак з українським гуртом Go_A на борту відлітає з Амстердама о 13:10, за місцевим часом.

Як повідомляв Укрінформ, переможцем Євробачення-2021 став італійський гурт Måneskin з піснею "Zitti e buoni". Україна увійшла до п’ятірки лідерів конкурсу.

За результатами голосування професійного журі та глядачів конкурсу Італія отримала 524 бали.

У нідерландському місті Роттердам у комплексі Ahoy відбувся Гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021".

Всього у фіналі можна було побачити виступи 26 країн.