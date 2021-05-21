У Херсоні знімають відеокліп Христини Соловій у рамках спецпроєкту «Натхнення сходу»

У Херсоні розпочалася зйомка відеокліпу Христини Соловій у рамках спецпроєкту «Натхнення сходу».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Херсонської міської ради.

«Проєкт направлений на популяризацію серед українців внутрішнього туризму та покликаний привернути увагу до міст на Сході та Півдні України за допомогою творчості відомих артистів та гуртів», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що разом з українським режисером та кліпмейкером Віктором Придуваловим артисти проведуть творче дослідження та знімуть відеокліпи на одну зі своїх пісень. До такого дослідження доєднаються оператори, режисери та стилісти кількома командами, щоб створити нові музичні шедеври сучасного українського мистецтва із кадрами українських міст, які увійшли до проєкту.

Для кожного з міст фестивалю було обрано одного артиста-амбасадора. Амбасадоркою Херсона стала українська співачка Христина Соловій.

За дорученням міського голови Ігоря Колихаєва управління культури допомогло визначити цікаві локації у Херсоні та домовилось із херсонським суднобудівним заводом (ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП») про відеозйомку на його території, йдеться у повідомленні.

Проєкт «Натхнення сходу» реалізується у рамках фестивалю «З країни в Україну».

Фото: Херсонська ОДА