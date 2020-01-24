Олег Скрипка та Христина Соловій презентували спільний кліп

24 січня Олег Скрипка разом із Христиною Соловій презентували спільний кліп на пісню “Зима”.

Сьогодні ж виконавці проведуть концерт-презентацію, повідомляють організатори події.

“Це чуттєва та лірична композиція, сповнена таємничих настроїв, та вишуканий романтичний кліп, що підкреслює ті емоції, які надихали артистів. Кліп та пісня вже доступні на офіційних сторінках виконавців у соцмережах та на музичних онлайн-сервісах”, - ідеться в пресрелізі.

Христина Соловій так прокоментувала свій першій в житті дует: “Я дуже обережно ставлюся до дуетів, бо вони впливають на творчість. Ти впускаєш у себе світ іншого музиканта, переймаєш його енергію та дзеркалиш його. Це мій перший дует, і я щаслива, що він відбувся з легендарним Олегом Скрипкою. Я отримувала багато пропозицій заспівати в дуеті, але не відчувала себе готовою з різних причин. Пропозиція Олега – це таке стовідсоткове потрапляння в ціль. Хімія, яку не потрібно шукати. Вона є і все. Як саме це вплине на мою творчість – самій цікаво. Може, я почну краще танцювати, або стану м‘ягше вимовляти букву “л”, або куплю собі косуху, навчуся грати на гітарі і подамся в рокери. Зйомки тривали досить довго, але я зовсім не помітила, як минув час. У перервах ми з Олегом багато говорили про все на світі. Я вмикала йому свою улюблену музику, а Олег вчив мене танцювати. Атмосфера була романтична”.

Режисером кліпу у стилі легкого бароко став Юрій Двіжон.

Концерт-презентація відбудеться 24 січня у Київському планетарії. Гостей зустрічатиме культовий DJ DerBastler — офіційний діджей гурту Gogol Bordello. Олег Скрипка виконає свої найкращі хіти в оригінальному супроводі арфи та флейти. А кульмінацію концерту стане презентація кліпу “Зима” у форматі повнокупольного шоу та спільне виконання пісні з Христиною Соловій — вперше наживо.

Олег Скрипка заявив: “Ми вирішили продовжити зимові святкування та подарувати нашим друзям та прихильникам ще один чарівний вечір”.