Вийшов тизер кліпу на пісню Олега Скрипки та Христини Соловій “Зима”

Тизер спільної відеороботи двох відомих українських артистів Олега Скрипки та Христини Соловій на пісню “Зима” з’явився 13 січня у соцмережах. А вже зовсім скоро співаки презентують композицію наживо у спеціальній програмі у Києві.

Як повідомляють організатори події, подивитися кліп можна за посиланням.

“Згодом пісня увійде до сольного альбому Олега Скрипки. Ідея створити спільну пісню виникла спонтанно, коли Олег почув по радіо музику співачки. Зачарований її голосом, він запропонував Христині Соловій виконати з ним пісню. З першого дубля вони записали чуттєву та ліричну композицію, сповнену таємничих настроїв, навіяних романтичним холодом зими”, - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, кліп у стилі легкого бароко, а також чуттєвий спільний танець у ритмі слоу-фокс влучно передають настрої пісні. Вона була записана на студії звукозапису VVstudio. Режисер - Юрій Двіжон.

Презентація пісні та кліпу відбудеться 24 січня. У цей день шанувальники матимуть нагоду побачити та почути зірковий тандем у особливому місці – Київському планетарії, де на них чекатиме неймовірне шоу на найбільшому куполі країни. До цього дня готують спеціальну програму з яскравим шоу та приємними сюрпризами.

Початок - о 19:00. Квитки тут.