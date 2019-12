Співачка святкує 25-ту річницю альбому Merry Christmas

Американська поп-діва Мерая Кері випустила новий кліп на пісню "All I Want For Christmas". Реліз ролику відбувся 20 грудня.

У новій версії Кері у спокусливому святковому вбранні спочатку співає у вітрині, а потім на сцені в оточенні балету.

Оригінальна версія вийшла у 1994 році й одразу завоювала серця прихильників: