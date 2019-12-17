80-ті ніколи не виглядали так добре: з’явилася оновлена версія кліпу "Last Christmas"
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Укрінформ
Різдво настало ранiше цього року у вигляді реанімованого у 4K музичного відео "Last Christmas" від Wham!
Про це пише The Verge.
У новій версії настільки чітке зображення, що, здається, ніби Sony найняла дуже схожих акторів і перевдягнула їх в костюми 1980-х.
Трек випустили 35 років тому, в грудні 1984-го, а Sony Music Entertainment тепер реконструювало оригінальні кадри у 4K.
А ось так виглядає оригінальне відео: