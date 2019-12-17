80-ті ніколи не виглядали так добре: з’явилася оновлена версія кліпу "Last Christmas"

Різдво настало ранiше цього року у вигляді реанімованого у 4K музичного відео "Last Christmas" від Wham!

Про це пише The Verge.

У новій версії настільки чітке зображення, що, здається, ніби Sony найняла дуже схожих акторів і перевдягнула їх в костюми 1980-х.

Трек випустили 35 років тому, в грудні 1984-го, а Sony Music Entertainment тепер реконструювало оригінальні кадри у 4K.

А ось так виглядає оригінальне відео: