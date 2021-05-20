Дитяче Євробачення-2021 пройде у Парижі
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, захід відбудеться в неділю, 19 грудня 2021. Про це на пресконференції у будівлі Ahoy, де цього року проходить “Євробачення-2021”, сказала голова делегації Франції Александра Редде-Амьель.
“Дитячий конкурс пісні Євробачення - це новий неймовірний виклик для нас. Ми будемо максимально докладати зусиль, щоб створити чудове, унікальне і амбітне шоу в Парижі”, - сказала вона.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у нідерландському Роттердамі, де у будівлі Ahoy цього року проходить “Євробачення-2021”, відбудеться другий півфінал Євробачення-2021. Представники 17 країн візьмуть участь у другому півфіналі Євробачення-2021, а 10 з них зможуть пройти у фінал.
До фіналу шоу автоматично проходять п'ять країн – Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія, бо саме ці країни є засновницями конкурсу. Також одразу до фіналу проходить країна, що приймає конкурс, тобто Нідерланди.
18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A.
Український гурт Go_A із піснею "Шум" вийшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2021. Також до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.
Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс відбувається з 18 до 22 травня в Роттердамі.
Фото: Ірина Драбок