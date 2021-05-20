Дитяче Євробачення-2021 пройде у Парижі

Дитяче Євробачення-2021 грудня прийматиме Париж.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, захід відбудеться в неділю, 19 грудня 2021. Про це на пресконференції у будівлі Ahoy, де цього року проходить “Євробачення-2021”, сказала голова делегації Франції Александра Редде-Амьель.

“Дитячий конкурс пісні Євробачення - це новий неймовірний виклик для нас. Ми будемо максимально докладати зусиль, щоб створити чудове, унікальне і амбітне шоу в Парижі”, - сказала вона.

У пресцентрі журналістам також продемонстрували відео із фрагментами виступу представниці Франції Валентіни з піснею J'imagine на дитячому пісенному конкурсі “Євробачення-2020” у Варшаві, яка здобула перемогу. А також показали арену в Парижі, де відбуватиметься Дитяче Євробачення-2021.

Представниця Франції на Євробаченні-2021 у Нідерландах Барбара Праві із піснею Voila є однією з фаворитів цьогорічного пісенного конкурсу.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у нідерландському Роттердамі, де у будівлі Ahoy цього року проходить “Євробачення-2021”, відбудеться другий півфінал Євробачення-2021. Представники 17 країн візьмуть участь у другому півфіналі Євробачення-2021, а 10 з них зможуть пройти у фінал.

До фіналу шоу автоматично проходять п'ять країн – Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія, бо саме ці країни є засновницями конкурсу. Також одразу до фіналу проходить країна, що приймає конкурс, тобто Нідерланди.

18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A.

Український гурт Go_A із піснею "Шум" вийшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2021. Також до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.

Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс відбувається з 18 до 22 травня в Роттердамі.

Фото: Ірина Драбок