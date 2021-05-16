У Національній опері відбувся концерт до Дня Європи

У Національній опері України відбувся гала-концерт із нагоди святкування Дня Європи в Україні.

Як передає Укрінформ, захід відвідала заступниця міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Світлана Фоменко, повідомляє пресслужба МКІП.

"Ця яскрава мистецька подія, яка традиційно відбувається у День Європи в Україні, символізує спільні цінності, історію та культуру", - прокоментувала Фоменко.

Міжнародний мистецький проєкт «Gala Europa» організовано Міністерством культури та інформаційної політики України, Національною оперою України у співробітництві з Посольством Італії, Італійським інститутом культури, Посольством Португалії в Україні та Інститутом Камоенса.

Вже сім років поспіль керівником даного проєкту виступає професор Нікола Франко Баллоні.

В концерті взяли участь італійські та українські артисти та митці країни, яка головує в Раді Європейського Союзу. Цьогоріч це Португалія. Також виступали солісти Національної опери України, зокрема, Людмила Монастирська та Валентин Дитюк, а також італійський альтист Даніель Пальміціо.

Виступи солістів супроводжував хор (хормейстер — Богдан Пліш) і симфонічний оркестр Національної опери України під керівництвом португальського диригента Педро Амарала (головного диригента та художнього керівника Лісабонського оркестру «Metropolitana»).

Було виконано твори Л. ван Бетховена, Дж. Россіні, Дж. Меєрбера, В. Белліні, Г. Доніцетті, Дж. Пуччіні, М. Бруха та М. Лисенка, а також прем’єрне виконання Концерту для віолончелі з оркестром (тв.129) Р. Шумана у транскрипції для альта Даніеля Пальміціо.

Як повідомлялося, День Європи в Україні відзначається з 2003 року. Україна – єдина держава, яка не входить до Європейського Союзу та у якій на державному рівні відзначається таке свято.

Фото: mkip.gov.ua