У Києві відкрили мистецький проєкт до 150-річчя Василя Стефаника

У київському Маріїнському парку відбулося урочисте відкриття мистецького проєкту до 150-річчя від дня народження письменника Василя Стефаника.

Як передає кореспондент Укрінформу, захід розпочався з екскурсії виставкою під відкритим небом “СтефаникOnline”.

"За відгуками відвідувачів, ми знаємо, що подібні виставки дійсно хороші, адже, ідучи вулицею, можна дізнатися щось нове. Тут, на короткому проміжку Маріїнського парку, можна познайомитися із життям Василя Стефаника, дізнатися цікаві факти про нього. Цим самим зануритися у творчість письменника, а після цього прочитати хоча б одну його книжку", – розповів Укрінформу міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, який взяв участь у церемонії відкриття проєкту.

Експозиція “СтефаникOnline” складається із семи стендів із хронологічним поглядом на життя та літературний доробок письменника.

Після короткої екскурсії на сцені літнього театру "Мушля” розпочався театральний перформанс “Найліпше з мойого серця”, створений на основі новел та листів Стефаника. Зокрема, участь у ньому взяли Заслужена артистка України Ірма Вітовська-Ванца, Заслужений артист України Юрій Дяк, актор Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Андрій Ісаєнко, українська письменниця та поетеса Оксана Забужко.

Театральний перформанс “Найліпше з мойого серця” Фото: Геннадій Осадчий

"Я дуже мало читаю на сцені і завжди ретельно зважую, чи готова прочитати цього автора. Мені подобається Стефаник, тому, коли отримала пропозицію від режисерки, ризикнула. Мені захотілося", – поділилася в коментарі Укрінформу Вітовська-Ванца.

Вона вважає, що постать Стефаника недостатньо розкрита для українців.

"Нам треба усвідомити його важливість у світовому культурному фонді. Василь Стефаник – це надзвичайний автор, який виходить за масштаби нашої країни. Я його зрівнюю із Шекспіром у своїй уяві, тому що та глиба, ті змісти, які є в творах Стефаника, той фатум, який супроводжує кожну його історію, дуже прив’язується до пана Вільяма", – сказала актриса.

Як повідомлялося, мистецький проєкт до 150-річчя Василя Стефаника, організований МКІП спільно з Державним агентством з питань мистецтв і мистецької освіти.

Василь Стефаник (14 травня 1871 — 7 грудня 1936) — український письменник, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик. Посол (депутат) Австрійського парламенту від Королівства Галичини та Володимирії.