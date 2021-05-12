Міжнародний літературний проєкт «Польська полиця» стартував в Україні з Херсона

Херсон став першим містом України, де презентували українську версію міжнародного літературного проєкту «Польська полиця».

Про це увечері 11 травня під час презентації проєкту у Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Гончара заявив посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький, передає кореспондент Укрінформу.

«Дякую, що ви знайшли простір для польської літератури, ми намагалися в цьому проєкті передати книги (польських авторів – ред.) у перекладі українською, є книжки і польською мовою. Ми пишаємося нашою літературою, нам подобається українська література. І, мені здається, є багато спільних моментів, тем… Культура може бути інструментом об’єднання…наших суспільств…Ми починаємо з Херсона, продовжимо в інших регіонах», - сказав Ціхоцький.

Спілкуючись із журналістами, він зазначив, що це нові переклади польських книг, нові видання, це і класика, і сучасна література. За словами Ціхоцького, проєкт спрямований на популяризацію польської літератури, на побудову зв’язків завдяки польській культурі.

Директорка бібліотеки Надія Коротун під час презентації підкреслила, що необхідно, аби проєкт і далі розвивався. Зокрема, є потреба у посібниках для вивчення польської мови - багато херсонців їдуть до Польщі працювати і навчатися. Ціхоцький, у свою чергу, відзначив, що ідея про підручники дуже цікава: важливо, щоб українці, які приїздять у Польщу на роботу, на навчання, вже були підготовлені і тоді вони, не втрачаючи часу, зможуть реалізувати себе у тих галузях, де їм цікаво, де вони можуть скористатися своїми талантами як професіонали.

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Як повідомили у херсонській бібліотеці, завдяки публічним бібліотекам країн світу, вже 5-й рік поспіль проєкт «Польська полиця» об’єднує читачів, які цікавляться вивченням польської мови. Україна – третя країна, де Інститут книги (м. Краків) у співпраці з польською дипломатією, місцевими громадськими партнерами та самоврядуванням реалізовує проєкт, метою якого є створення доступу до польської літератури в публічних українських бібліотеках. Понад 1200 книг польських авторів (як польською мовою, так і в перекладі на українську) буде передано до 26 бібліотек України.

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Міжнародний проєкт «Польська полиця» реалізується завдяки фінансуванню Міністерства культури, національної спадщини та спорту Республіки Польща, а також за підтримки Посольства Республіки Польща у Києві, Міжнародного Товариства Польських Підприємців в Україні та Фонду «Допомога полякам на Сході».

Фото: Ірина Староселець, Укрінформ