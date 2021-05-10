VinBookFest цьогоріч пройде у змішаному форматі

У Вінниці 15-16 травня відбудеться книжковий фестиваль VinBookFest – 2021.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила співкоординаторка фестивалю Тетяна Верещак.

«Завдяки послабленню карантину ми отримали можливість провести вже традиційний для нашого міста фестиваль VinBookFest – 2021. Його особливість цьогоріч – змішаний формат. Тобто, частина заходів відбудеться офлайн, а частину проведено в онлайн-режимі», - повідомила Верещак.

За її словами, VinBookFest відбудеться 15-16 травня на Європейській площі із дотриманням усіх протиепідемічних заходів, в змішаному режимі. Фестиваль пройде у місті вже вшосте.

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Під час фестивалю будуть представлені «Новинки книжкового двору» від українських видавництв. А також відбудуться зустрічі з відомими письменниками сучасності.

Наразі на Фейсбук-сторінці фестивалю з’явилося повідомлення про першу з таких зустрічей, яка відбудеться онлайн на платформі відеоконференцій Zoom з прямою трансляцією у Facebook. Першою з гостями фесту поспілкується польська письменниця, журналістка, редакторка та викладачка, авторка дитячої та підліткової прози Йоанна Яґелло.

Під час онлайн-заходів також можна буде зробили цікаві світлини у тематичних фотолокаціях VinBookFest’у.