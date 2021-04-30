УКФ оголосив прийом заявок на конкурсну програму з підтримки сценаристів

Український культурний фонд оголошує нову конкурсну програму з підтримки сценарної справи та девелопменту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"30 квітня 2021 року Український культурний фонд оголосив про початок прийому проєктних заявок на нову конкурсну програму «Розвиток кінопроєкту», що спрямована на розвиток сценарної справи в Україні та загалом українського кіновиробництва, поширення практики введення етапу розвитку (девелопменту) кінопроєктів в українському кіновиробництві, відкриття нових імен в галузі сценарної майстерності", - йдеться у повідомленні.

Бюджет програми на 2021 рік – 15 млн грн. Мінімальна сума гранту – 200 тис. грн, максимальна – 500 тис. грн.

Зазначається, що основними продуктами, підтриманими у межах програми, будуть виключно сценарії та презентаційні пакети (сценарій, режисерське бачення, синопсис, візуальні матеріали, Біблія персонажів тощо).

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Грантові заявки на програму «Розвиток кінопроєкту» прийматимуться з 18:00 30 квітня до 18:00 31 травня 2021 року (за київським часом).

Як повідомлялося, наглядова рада Українського культурного фонду обрала Владислава Берковського виконавчим директором УКФ.