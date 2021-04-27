МКІП оголосило мистецький конкурс

Міністерство культури та інформаційної політики оголосило мистецький конкурс з розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру та виробництва поліграфічної інформаційної продукції на тему: «Просвітницька кампанія з медіаграмотності населення».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт відомства.

«Для участі у конкурсі творчі спілки, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності подають заявку на участь у друкованій та електронній формах», – зазначили у МКІП.

Кінцевий термін подачі заявок на участь у конкурсі та матеріалів (у друкованій та електронній формах) - 7 травня 2021 року до 15:00.

Детальну інформацію про умови проведення конкурсу можна знайти за посиланням.