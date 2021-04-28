МКІП готує заходи, присвячені 150-річчю від дня народження Стефаника

Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП) спільно з Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти організовують заходи, присвячені 150-річчю від дня народження українського письменника-новеліста Василя Стефаника.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

"14 травня 2021 року виповнюється 150 років від дня народження Василя Стефаника — українського письменника, який почав працювати на межі ХІХ та ХХ століть та здобув всесвітню славу майстра експресіоністичної новели. З цієї нагоди Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти підготували низку подій, які можна буде відвідати в онлайн форматі, а крім цього ще декілька спеціальних подій, які пройдуть просто неба у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

В рамках святкування з 14 по 16 травня 2021 року відбудуться: тематичні дискусії з провідними літературознавцями про життя, творчість та проблематику творів Василя Стефаника; виставка просто неба “СтефаникOnline” про життя Василя Стефаника, його творчість та історичний контекст зламу століть; перегляд фільму Леоніда Осики “Камінний хрест” (1968) та дискусія за участі експертів кіно щодо художніх засобів фільму та сміливого експерименту з перекладу літературного тексту мовою кінематографу; театральний перформанс “Найліпше з мойого серця” на основі новел та листів Василя Стефаника.

Зазначається, що до більшості подій можна буде долучитися онлайн, оскільки передбачені прямі трансляції тематичних дискусій, театрального перформансу та фільму Леоніда Осики “Камінний хрест”.

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Вхід на всі події безкоштовний.

За детальною афішею заходів можна слідкувати на сторінках Міністерства культури та інформаційної політики України та Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти у Фейсбуці.

Василь Семенович Стефаник (14 травня 1871, Русів (тепер Снятинського району Івано-Франківської області) — 7 грудня 1936) — український письменник, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик. Посол (депутат) Австрійського парламенту від Королівства Галичини та Володимирії.