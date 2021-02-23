Українські митці закликають зберегти відрахування за приватне копіювання

Українські творці музики, образотворчого мистецтва, літератури та кіно закликають відхилити законопроєкт №4537.

Як пояснила в коментарі Укрінформу співачка Руслана Лижичко, яка є однією з підписанток звернення митців до керівництва держави, законопроєкт №4537 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та підвищення прозорості ефективного управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" фактично знищує відрахування за приватне копіювання.

За словами Лижичко, питання дуже глибоке та потребує неабиякої експертизи, тому вони підготували відповідь разом з колегами та партнерами по індустрії: "В усіх цивілізованих країнах великий бізнес бере на себе частину відповідальності за культуру країни, де він працює. І в більшості держав (скажімо, у всіх країнах ЄС, крім Монако, Албанії, Ірландії та Сан-Марино, де сукупно проживають лише 1,7% громадян ЄС) така підтримка здійснюється через так звані відрахування за приватне копіювання – невеликі відрахування від вартості побутової електроніки й носіїв, за допомогою яких можна записати або копіювати музику чи кіно. Їх платить імпортер або виробник такої техніки, і вони розподіляються між авторами, артистами, режисерами, музичними й кінокомпаніями".

Співачка зазначила, що за негайне відкликання законопроекту № 4537 висловився Міжнародний альянс інтелектуальної власності (IIPA) та Міжнародна федерація фонографічної індустрії (IFPI).

"Законопроєкт № 4537 фактично знищує відрахування за приватне копіювання, чим ставить Україну на рівень країн третього світу, загрожує надати Україні статус "інтелектуального пірата № 1 у світі", про що і йдеться у Звіті Міжнародного альянсу інтелектуальної власності. А такий розвиток подій українські митці допустити не можуть. Тому наша позиція досить активна та зрозуміла"" – наголосила Лижичко.

За інформацією Асоціації музичної індустрії України, офіційне звернення до Президента України, Прем’єр-міністра, Голови Верховної Ради, міністра економіки й народних депутатів з проханням відхилити законопроєкт № 4537 (зареєстрований 24 грудня 2020 року) підписали: від авторів, композиторів, артистів – Руслана Лижичко, Ольга Полякова, Павло Зібров, Яна Шемаєва (Jerry Heil), Дмитро Монатик, Марія Бурмака та ін.; від музичних компаній – "Комп Мюзік Паблішинг" (представник Universal Music Publishing), "Бест Мьюзік" (представник багатьох українських артистів та компанії Warner Chappel), "Світова музика" (представник Sony Music Publishing), "Лавіна Паблішинг”; від кіномитців – Національна спілка кінематографістів України, а також художники і літератори.

Підписанти звернення наголошують, що відрахування за приватне копіювання та репрографічне відтворення є джерелом фінансування культури в більшості цивілізованих країн світу, переважній більшості країн Євросоюзу і є "світовим стандартом охорони прав інтелектуальної власності".

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Водночас, автори законопроєкту № 4537 у пояснювальній записці зазначають, що "законопроєктом передбачається удосконалення системи збору та розподілу відрахувань на користь правовласників за рахунок внесення змін щодо прозорості системи зборів та сфер обов’язкового колективного управління об’єктами авторського права і (або) суміжних прав". Вони пропонують запровадити систему відрахувань саме з матеріальних носіїв або "чистих носіїв", адже "споживач має змогу виготовити копію за допомогою обладнання, тільки якщо має носій, на який можна записати таку копію, інакше функцію запису/копіювання в обладнанні не може бути реалізовано".