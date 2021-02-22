В Україні стартувало громадське обговорення проєкту Стратегії розвитку читання

Стартувало обговорення ініційованого Міністерством культури та інформаційної політики проєкту Стратегії розвитку читання на 2021-2025 роки.

Як передає Укрінформ, про це написала заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Фейсбуці.

“Стартувало громадське обговорення проєкту Стратегії розвитку читання на 2021-2025 роки. Ми працювали над проєктом у складі робочої групи, створеної при Міністерстві культури та інформаційної політики України. Координатором робочої групи стали колеги із Українського інституту книги”, - написала Кравчук.

Вона зазначила, що на фінансування Українського інституту книги у 2021 році виділено 151 млн грн - на 50% більше у порівнянні з попереднім роком. «І недарма, адже з 2021 року читання в Україні має отримати нову віху розвитку», - підкреслила депутат.

За її словами, метою реалізації стратегії розвитку читання є усвідомлений вибір читання для проведення дозвілля як освітньої практики та практики саморозвитку.

Так, у процесі реалізації стратегії до 2025 року очікується, що кількість регулярних читачів серед дорослих (46%) зросте до 51%; частка респондентів, що обирають українську мову для читання книг, збільшиться із 32 до 40%; кількість дітей, які ніколи не читають книжки (18%), зменшиться до 15%; частка щоденних читачів серед старших підлітків зросте з 21 до 25%.

Також очікується, що збільшиться середній наклад кожної назви загальнодоступної ринкової книги із 700 до 3500 примірників; в Україні з’являться 150-170 книгарень і точок продажу на рік; оновляться 1000 публічних та 1000 шкільних бібліотек-хабів.

За інформацією народного депутата, дедлайн подачі зауважень та пропозицій до проєкту стратегії на електронну пошту lib-reading@mkip.gov.ua – 19 березня 2021 року.

“Усі пропозиції та зауваження будуть розглянуті під час доопрацювання проєкту стратегії. Долучайтеся до змін та допомагайте розвивати культуру читання в Україні і словом, і ділом”, - запросила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, для бібліотек держава торік закупила понад 380 тисяч книжок.