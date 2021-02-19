МКІП ініціює громадське обговорення стратегії розвитку читання на 2021-2025 роки

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціює громадське обговорення проєкту Стратегії розвитку читання на 2021 –2025 роки «Читання як життєва стратегія».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МКІП.

«Проєкт акта розроблено у зв’язку з необхідністю проведення кардинальних змін у підходах до промоції читання як усвідомлено обраної дозвіллєвої, освітньої практики та практики саморозвитку задля всебічного та гармонійного розвитку особистості, зокрема, критичного мислення та освітнього рівня, що відповідатиме європейським освітнім та іншим нормам», - зазначили в міністерстві.

Проєкт Стратегії напрацювала робоча група при МКІП, до складу якої входили експерти книговидавничої справи, фахівці мережі книгорозповсюдження, експерти бібліотечної сфери та представники громадськості. Координатором робочої групи визначили державну установу «Український інститут книги».

Читайте також: МКІП презентувало чотири масштабні цифрові проєкти

Зауваження і пропозиції до проєкту Стратегії приймаються від фізичних та юридичних осіб до 19 березня 2021 року в електронному вигляді на електронну адресу lib-reading@mkip.gov.ua.

Як повідомляв Укрінформ, для бібліотек держава торік закупила понад 380 тисяч книжок.