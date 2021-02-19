МКІП презентувало чотири масштабні цифрові проєкти

Міністерство культури та цифрової політики презентувало чотири масштабні проєкти цифрової трансформації у сфері культури та туризму на найближчі три роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

За словами заступника міністра культури та інформаційної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Артема Льозіна, до кінця 2023 року має бути реалізовано чотири масштабних цифрових проєкти - е-Спадщина, е-Мистецтво, е-Туризм та е-Книга.

«Ці проєкти дозволять створити умови для осучаснення та прозорості ведення процесів у сферах охорони культурної спадщини, мистецтва, туризму та курортів, бібліотек та видавничої справи», - повідомив Льозін.

Заступник міністра культури зауважив, що окрім представлених проєктів міністерство сьогодні працює над важливими проєктами у сфері цифрової трансформації за іншими напрямками своєї діяльності.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації України 18 лютого запустило портал з 94 національними проєктами цифрової трансформації.