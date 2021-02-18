Фінанси, оборона, освіта і не тільки: 94 цифрові проєкти зібрали на одному порталі

Міністерство цифрової трансформації України запустило портал з 94 національними проєктами цифрової трансформації.

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація порталу відбулась 18 лютого.

"За останні кілька місяців разом з кожним міністром і заступником цифрової трансформації при великій роботі менеджерів ми розробили і систематизували на основі методології проєкти, і в нас вийшов публічний портал, який вже працює, де є всі проєкти цифрової трансформації", - зазначив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації.

Презентація порталу з 94 національними проєктами цифрової трансформації / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Він зауважив, що всього було розроблено 94 проєкти та 383 підпроєкти за різними напрямками. Зокрема, "юстиція", "соціальна політика", "захист довкілля та природних ресурсів", "розвиток громад та територій", "охорона здоров'я", "економіка та торгівля", "фінанси", "освіта і наука", "реінтеграція", "культура та інформаційна політика", "оборона", "ветерани", "енергетика", "закордонні справи", "сільське господарство", "інфраструктура", "молодь і спорт", "державне майно", "антимонопольний комітет", "статистика", "кіберзахист" та "цифрова трансформація".

Федоров додав, що за декілька місяців портал перетвориться на дашборд, в якому можна буде знайти інформацію про будь-який проєкт, відповідальних за нього та рівень його виконання.

"Учора вперше в історії України було прийняте розпорядження, яке дало пояснення, що таке цифрова трансформація, що таке проєкти цифрової трансформації, які в цих проєктах цілі, прогнозовані на 3 роки, які дозволять нам побудувати найзручнішу країну у світі для людей та бізнесу", - наголосив віцепрем'єр.

Найтоповішими проєктами цифрової трансформації які будуть запущені впродовж трьох років стануть: е-нотаріат - електронне робоче місце нотаріуса та електронний архів нотаріуса; е-майно - послуги зі сплати адміністративного збору через Дію, реєстрації прав на нерухоме майно та автоматизований обмін даними з БТІ; е-містобудування - єдина електронна система у сфері будівництва, новий будівельний реєстр, онлайн послуги на порталі Дія, е-кабінети.

Крім цього, буде запущено е-школу - Всеукраїнську Школу Онлайн, де будуть доступні дистанційні курси для учнів 5-11 класів, а вчителі у власних електронних кабінетах зможуть створювати свої курси та е-підручники — "Нова українська школа" (НУШ) забезпечить вільний доступ до якісних електронних підручників для школярів.

Також в Україні з'явиться е-соціальний захист - електронна інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС), єдиний соціальний реєстр (ЄСР) та буде переведено в онлайн такі послуги: призначення/надання адресної допомоги, пільг, пенсії, соціальних послуг.

У сфері охорони здоров'я заплановано декілька масштабних цифрових проєктів, зокрема: е-Кабінет пацієнта (будуть доступні власні медичні дані онлайн, а також укладання декларації онлайн); е-лікарняний; е-ліки - система управління запасами лікарських засобів та медичних виробів, яка допоможе планувати, розподіляти, постачати та моніторити залишки ліків й медичних виробів у лікарнях і дозволить вчасно забезпечувати пацієнтів необхідними медикаментами; е-інсулін - електронний рецепт на інсулін; е-наркотичні препарати (для важкохворих пацієнтів); е-рецепт (електронні рецепти на всі ліки, які потребують рецепту).

Мінцифри також планує запуск послуги з реєстрації місця проживання онлайн, послуги з отримання дозволів та ліцензацій через Дію та покрити країну високошвидкісним мобільним й фіксованим інтернетом.

Ознайомитися з усіма цифровими проєктами можна на спеціальному порталі.