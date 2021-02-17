Іще більше українських фільмів: у Ткаченка готують план

Міністерство культури та інформаційної політики розробляє план, одна з цілей якого полягає у збільшенні частки українського кінопродукту в кінотеатрах і на всіх платформах.

Про це глава МКІП Олександр Ткаченко сказав в інтерв'ю Лівому берегу, повідомляє Укрінформ.

«Ми написали стратегію у співпраці із зарубіжними партнерами, зараз пишемо план дій. Презентуємо його. У плані написано, які комплексні кроки потрібно зробити з точки зору законів, підзаконних актів, створення умов для промоції. Думаю, на це знадобиться місяць-два, і далі про все розповімо. Програма розрахована на три роки», - сказав він.

Міністр також підкреслив, що все це прописано у проекті стратегії, який раніше обговорювався з колегами з індустрії, з депутатами, і найближчим часом до нього буде додано конкретний план дій, мета якого: «перше - збільшення частки українського продукту - саме з українською ідентичністю, контентом, українськими історіями - як у кінотеатрах, так і на всіх платформах. Друге - збільшення в цілому маси грошей, яка працює в цій індустрії, в тому числі й за рахунок припливу іноземних інвестицій для зйомок фільмів на території України».

За словами Ткаченка, відомство розглядає всі галузі, які здатні заробляти гроші як кластери, тому що кіно - це не просто зйомки фільмів, це програма кешрібейтів, співпраця з заходом, спільні програми розвитку кіно в рамках ратифікованої угоди з Канадою. Це розвиток інфраструктури, інший рівень освіти, навчання працівників англійської мови, додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, глава МКІП заявляв, що сфера креативних індустрій і культури зазнала найбільших збитків через пандемію коронавірусу.