Інформацію про дві тисячі українських фільмів зібрали в онлайн-довіднику

Державне агентство з питань кіно презентує онлайн-довідник "База національних фільмів України".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба агентства.

«Це – найповніша база даних про національні фільми, професіоналів кіновиробництва та компанії-виробники України. Ми маємо на меті створити безкоштовну інформаційну платформу про аудіовізуальний сектор України, яка об’єднає провідних спеціалістів кіноіндустрії нашої країни», - зазначають у Держкіно.

Там уточнили, що зараз в онлайн-довіднику міститься вся історія українського кіно - інформація про 2 157 фільмів, створених за підтримки Держкіно (з 2007 року і дотепер); Міністерства культури (держзамовлення, до 2006 року); про сучасні стрічки, створені без залучення держфінансування; за часовими рамками від «Запорізької Січі» Данила Сахненка 1911 року до «Безславних кріпаків» Романа Перфільєва 2020 року.

Зокрема, в онлайн-довіднику є інформація про фільми Всеукраїнського фотокіноуправління, Українфільму, кіностудії ім. Довженка, УкрАнімаФільму, Київської студії науково-популярних фільмів, Укркінохроніки.

Онлайн-довідник містить також унікальні кадри та оцифровані титри. Спеціально для нього зроблено кадри та оцифровано титри до майже 20% представлених кіноробіт. До цього в публічному просторі такої інформації про них не було, і перш за все, це стосується науково-популярних серій виробництва Київнаукфільм, значної кількості короткометражних фільмів.

У базі – дані про 12 713 кінопрофесіоналів та 384 компанії, що виробляють українське кіно.

Ознайомитись із онлайн-довідником можна на сайті Держкіно за посиланням.

Як зазначають в агентстві, аби додати чи уточнити інформацію в довіднику, можна звернутися на info@usfa.gov.ua з приміткою «Онлайн-каталог».