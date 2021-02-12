Docudays UA оголосив п’ятірку учасників національного конкурсу

Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA оголосив учасників національного конкурсу DOCU/Україна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Учасники національного конкурсу DOCU/УКРАЇНА: «Земля Івана», режисер Андрій Лисецький; «Сіль із Бонневіллю», режисер Семен Мозговий; «Май далеко — май добре», режисерка Ганна Ярошевич; «Казка про Коника», режисери Уляна Осовська, Денис Страшний; «Рози. Фільм-кабаре», режисерка Ірена Стеценко», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, з цих п’яти стрічок DOCU/УКРАЇНА фестивальне журі обере переможця. Усі стрічки в програмі - національні або світові прем’єри. Два з них – «Сіль із Бонневіллю» та «Земля Івана» – створені за підтримки Держкіно.

«Сіль із Бонневіллю» розповідає про двох українських хлопців, Назара та Макса, які загорілись ідеєю зробити найшвидший у світі мотоцикл «Іж-49». Вони проводять увесь свій час у маленькому гаражі на Святошині, готуючи мотоцикл, та долають сотні кілометрів і труднощів дорогою до Бонневіллю у штаті Юта, США. Це величезне висохле солоне озеро є головним у світі майданчиком із встановлення рекордів швидкості, куди з'їжджаються тисячі людей, щоб визначити нового чемпіона. І саме там, на іншому кінці світу, кожен із них розуміє, нащо він тут.

Режисер фільму - Семен Мозговий. Оператори - Дмитро Гораш, Семен Мозговий, Денис Мельник, Сергій Стеценко. Звук - Бесо Качарава. Продюсери - Тарас Босак, Артем Колюбаєв, Максим Лещанка, Антон Хільман. Виробництво - Mainstream Pictures за підтримки Держкіно.

Головний герой «Землі Івана» - Іван Приходько, один із останніх народних художників України. Він самоук, живе в селі, і все, що виходить з-під його пензликів чи різця, - наївне та чесне мистецтво. Його світосприйняття, внутрішній світ сповнені краси та радості. Одного дня картини Івана потрапляють на виставку в Мистецькому арсеналі - головному виставковому центрі країни. Чи проміняє він маленьку сільську хатинку на гламурне міське життя й товариство арт-критиків та агентів?

Режисер та оператор - Андрій Лисецький. Звук - Борис Петер. Продюсери - Геннадій Кофман, Ольга Бесхмельніцина. Виробництво - MaGiKa Film за підтримки Держкіно.

Як повідомляв Укрінформ, 18-й Docudays UA відбудеться в Києві з 26 березня до 4 квітня 2021 року. Традиційно після завершення Docudays UA відбудеться презентація найкращих фільмів у регіонах України в межах Мандрівного фестивалю.