Українська прем’єра «Казки про Коника» відбудеться на Docudays UA

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі об'єднання DOCUTOLOKA.

«Казка про Коника» - один з п’яти фільмів, що змагатимуться за звання найкращого українського доку. Ці стрічки будуть також номіновані на Приз студентського журі, Приз імені Андрія Матросова від організаторів Docudays UA та Нагороду RIGHTS NOW!», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, режисери Уляна Осовська і Денис Страшний особисто презентують свою роботу і поспілкуються з глядачами у рамках Q&A-сесій, що також транслюватимуться онлайн.

Головний герой фільму - громадянин Естонії, українець за походженням, Анатолій Лютюк. Колишній антирадянський активіст, а нині — монах в миру і художник, він живе і працює у Таллінні. Анатолій щодня молиться за природу, власноруч створює книги та іграшки за старовинними технологіями. Багато років тому Анатолій дав обітницю знаходити щось добре у кожному дні. Початок війни на Сході України змусив його залишити мирну естонську столицю і з волонтерською місією вирушити у прифронтові містечка. Поєднуючи духовне життя з соціальним активізмом, з 2014 року він постійно їздить на Донбас, щоб доставити гуманітарну допомогу, де його обітниця випробовується реальністю «сірої зони».

Світова прем’єра стрічки відбулася на DocPoint Tallinn - найбільшому документальному шоукейсі Балтійського регіону. Наразі триває кінопрокат «Казки про Коника» в Естонії. Український прокат заплановано на весну 2021 року.

«Зараз ми щодня отримуємо запити на покази фільму в кінотеатрах по всій Естонії. Приємно, що естонська аудиторія так тепло сприймає наш фільм. Ми сподіваємося, що він відгукнеться і українцям також», - коментує режисер і продюсер фільму Денис Страшний.

До прем’єри фільм було представлено на кількох індустрійних платформах, зокрема у складі української делегації на документальному кінофорумі IDFA в Амстердамі (Нідерланди). Фільм також брав участь в індустрійній секції Міжнародного кінофестивалю Beldocs (Бєлград, Сербія) та - як частина Балтійської делегації - на спільній події Nordisk Panorama Forum та Baltic Sea Forum for Documentaries (Мальме, Швеція).

«Казку про Коника» створено режисерським об’єднанням DOCUTOLOKA за участі анімаційної студії Ridni Animation та естонської кінокомпанії Silmviburlane.

Проєкт підтримали Український культурний фонд, Український інститут та Естонський кіноінститут.