Комедія «F63.9 Хвороба кохання» вийшла на YouTube-каналі Держкіно

Лірична комедія Дмитра Томашпольського та Олени Дем’яненко «F63.9 Хвороба кохання» вийшла на YouTube-каналі Державного агентства з питань кіно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно, за підтримки якого створено фільм.

"Фільм спільного виробництва України та Франції був створений кінокомпанією "Гагарін Медіа" у 2013 році. В ньому йдеться про кохання лікарки-венеролога і космонавта, а ще - про секретний урядовий експеримент космічного масштабу", - зазначається в повідомленні.

Стрічка отримала свою назву в процесі зйомок, коли автори дізналися, що Всесвітня організація охорони здоров’я включила кохання до переліку психічних відхилень під кодом F63.9 поряд з алкоголізмом, клептоманією і токсикоманією. Фільм є досить несподіваним зразком романтичної комедії: в ньому різко та зухвало доводяться до абсурду та вивертаються навиворіт звичні штампи історій про нещасних закоханих, у чиї стосунки втручаються то третій зайвий, то урядова змова.

У ролях: Ніна Сель, Олексій Зубков, Володимир Абазопуло, Олександр Ігнатуша, Лариса Кадочникова, Світлана Крючкова, Наталія Шаміна, Олександр Баргман, Анастасія Матешко, Олег Осина.

Режисер та автор сценарію - Дмитро Томашпольський, співрежисер - Олена Дем’яненко. Продюсери - Андрій Азархін, Дмитро Томашпольський, Олена Дем'яненко та Наталія Клісенко.

Загальний бюджет фільму - 12 млн 288 тис. 771 грн, з яких 50% (6 млн 144 тис. грн.) є державною фінансовою підтримкою.

Фото з сайту Держкіно