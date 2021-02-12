В Україні стартував фестиваль французького кіно: що покажуть

В Україні 12-21 лютого в онлайн-форматі проходить 16-й фестиваль «Вечори французького кіно».

Про це Укрінформу повідомили в компанії «Артхаус Трафік».

Традиційно до програми увійшли найкращі французькі прем’єри. У 2021 році «Вечори французького кіно» пройдуть в Україні вже вшістнадцяте. Стрічки з програми фестивалю можна буде переглянути мовою оригіналу з українськими субтитрами на сайті.

Вечори французького кіно – це фестиваль, який щороку відкриває глядачам найсвіжіші роботи французького кінематографа. Зазвичай він відбувається в Києві та найбільших містах України, проте цьогоріч кіноогляд буде доступний для жителів усієї країни онлайн на сайті frenchevenings.com.ua безкоштовно.

Організатори фестивалю: Французький інститут в Україні та компанія «Артхаус Трафік».

До програми увійшла комедія «Очистити історію», лауреат «Срібного ведмедя» Берлінського кінофестивалю 2020. Вона розповідає про трьох жителів провінційного містечка, життя яких підпорядковано новітнім технологіям і переплетено з соціальними мережами. Та Інтернет приховує в собі чимало небезпек: розлучену Марі шантажують сексуальними знімками, донька батька-одинака Бертрана стала жертвою кібербулінгу, а водійку таксі Крістін дратує брак позитивних відгуків клієнтів. Утрьох вони кидають виклик Інтернет-гігантам і звертаються до хакера по допомогу.

Також у програмі – детективний трилер «Лише тварини». За сюжетом під час снігової бурі в околицях альпійського селища зникає багата парижанка Евелін Дюка. До цієї таємничої події несподіваним чином причетні кілька осіб: фермер і його дружина; молода офіціантка, яка страждає від нерозділеного кохання; місцевий самітник, а також шахрай-африканець, який ніколи не бував поза межами своєї батьківщини й уклав союз із духами зла. За роль у фільмі акторка Надя Терешкевич отримала премію Токійського міжнародного кінофестивалю-2019.

Драма «ДНК» розповідає про дівчину на ім’я Неж, яка після смерті свого дідуся отримує неочікувані результати генетичного тесту. Вона вирішує дослідити своє коріння й відновити зв'язок із дідусевою батьківщиною – Алжиром. Головні ролі в картині виконали Фанні Ардан («Кафе бажань», «Париж, я люблю тебе») та Луї Гаррель («Мрійники», «Молодий Годар»). Фільм було номіновано на Приз глядацьких симпатій Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні 2020 року.

У сімейній драмі «Правда» події розгортаються довкола стосунків французької кінозірки Фаб’єн (Катрін Деньов) та її доньки (Жульєт Бінош), яка приїхала до матері в Париж. Фаб’єн саме випускає у світ мемуари під назвою «Правда», проте нічого правдивого її донька в них не знаходить. Та відомій акторці не до того – вона готується до нової ролі, яка напрочуд добре віддзеркалює її справжню сім’ю, в якій колючими дотепами приховують любов, а брехнею – ніжність. Фільм був номінований на Приз глядацьких симпатій Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні-2019 та «Золотого лева» Венеційського кінофестивалю-2019.

Ще однією комедією в добірці стала стрічка «Відчайдушні втікачі». За сюжетом Сюзі дізнається про свою смертельну хворобу. Часу залишилось обмаль, і тепер вона нарешті може зробити те, чого давно хотіла. У компанії двох дивакуватих чоловіків вона вирушає у довгу і захопливу мандрівку. На них чекає незабутній і карколомний квест. Ролі в картині виконали Віржині Ефіра («У ліжку з Вікторією»), Ніколя Мар'є («99 франків») та Альбер Дюпонтель із Філіппом Юшаном (обидва відомі з фільму«До побачення там, нагорі»).

На головному фото: фільм "Очистити історію"