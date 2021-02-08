Фільм Васяновича «Звичайна справа» вийшов онлайн

Фільм Васяновича «Звичайна справа» вийшов онлайн

Укрінформ
Фільм режисера Валентина Васяновича «Звичайна справа» можна переглянути в онлайн-кінотеатрі Державного агентства з питань кіно.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

Як зазначається, це перша повнометражна ігрова картина Васяновича. Стрічку створено в 2012 році за підтримки Держкіно.

«Звичайна справа»  історія про чоловіка, що переживає кризу середнього віку. Головний герой психотерапевт Толік, втомлений від своєї роботи та життя. Він більш не хоче лікувати таких самих утомлених людей. Толік почувається поетом й хоче заробляти на життя творчістю. Та виявляється, що поетові знайти роботу зовсім непросто. В цей момент поряд опиняється старий друг – авантюрист Славік, який будує божевільні бізнес-плани й знає все: в чому сенс життя, як заробити грошей і стати щасливим. Друзі вирушають у нетверезі пошуки самих себе, потрапляючи в абсурдні та неймовірні ситуації.

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Головні ролі у фільмі виконали актори Тарас Денисенко і Віталій Лінецький. У стрічці знялися також Леся Самаєва, Семен Фурман, Тамара Яценко.

Сценарій написали Валентин Васянович (він же і режисер картини), Ія Мислицька, Мачей Собещанський, Малгожата Собещанська.

У 2012 році за стрічку «Звичайна справа» Васянович отримав на Одеському кінофестивалі нагороду «Дон Кіхот» від Міжнародної федерації кіноклубів (FICC) та спеціальну відзнаку журі. Фільм показано в конкурсі Міжнародного кінофестивалю в Тирані (Албанія) та включено до позаконкурсної програми фестивалю в Кералі (Індія).

Загальний бюджет стрічки 6 млн 366 тис. 185 грн, з яких державна фінансова підтримка становила 5 млн 556 тис. 786 грн.

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Як повідомляв Укрінформ, стрічку Валентина Васяновича «Атлантида», обрану Українським Оскарівським комітетом національним претендентом у категорії "Міжнародний повнометражний фільм", відібрано у лонглист 93-ї премії «Оскар». Всього до цієї категорії включено фільми з 93-х країн. Короткі списки з 15 фільмів за кожною категорією будуть оголошені 9 лютого 2021 року. Номінантів на премію «Оскар» оголосять 15 березня 2021 року. 93-тя церемонія вручення премії «Оскар» за досягнення у галузі кінематографа за 2020 рік відбудеться 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі.

Фільм "Атлантида" з іще 8 картинами номіновано на 25-ту премію Satellite Awards Міжнародної академії преси у категорії "Найкращий міжнародний фільм". Переможці премії стануть відомі 15 лютого.

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