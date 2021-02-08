Фільм Васяновича «Звичайна справа» вийшов онлайн

Фільм режисера Валентина Васяновича «Звичайна справа» можна переглянути в онлайн-кінотеатрі Державного агентства з питань кіно.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

Як зазначається, це перша повнометражна ігрова картина Васяновича. Стрічку створено в 2012 році за підтримки Держкіно.

«Звичайна справа» – історія про чоловіка, що переживає кризу середнього віку. Головний герой –психотерапевт Толік, втомлений від своєї роботи та життя. Він більш не хоче лікувати таких самих утомлених людей. Толік почувається поетом й хоче заробляти на життя творчістю. Та виявляється, що поетові знайти роботу зовсім непросто. В цей момент поряд опиняється старий друг – авантюрист Славік, який будує божевільні бізнес-плани й знає все: в чому сенс життя, як заробити грошей і стати щасливим. Друзі вирушають у нетверезі пошуки самих себе, потрапляючи в абсурдні та неймовірні ситуації.

Головні ролі у фільмі виконали актори Тарас Денисенко і Віталій Лінецький. У стрічці знялися також Леся Самаєва, Семен Фурман, Тамара Яценко.

Сценарій написали Валентин Васянович (він же і режисер картини), Ія Мислицька, Мачей Собещанський, Малгожата Собещанська.

У 2012 році за стрічку «Звичайна справа» Васянович отримав на Одеському кінофестивалі нагороду «Дон Кіхот» від Міжнародної федерації кіноклубів (FICC) та спеціальну відзнаку журі. Фільм показано в конкурсі Міжнародного кінофестивалю в Тирані (Албанія) та включено до позаконкурсної програми фестивалю в Кералі (Індія).

Загальний бюджет стрічки 6 млн 366 тис. 185 грн, з яких державна фінансова підтримка становила 5 млн 556 тис. 786 грн.

Як повідомляв Укрінформ, стрічку Валентина Васяновича «Атлантида», обрану Українським Оскарівським комітетом національним претендентом у категорії "Міжнародний повнометражний фільм", відібрано у лонглист 93-ї премії «Оскар». Всього до цієї категорії включено фільми з 93-х країн. Короткі списки з 15 фільмів за кожною категорією будуть оголошені 9 лютого 2021 року. Номінантів на премію «Оскар» оголосять 15 березня 2021 року. 93-тя церемонія вручення премії «Оскар» за досягнення у галузі кінематографа за 2020 рік відбудеться 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі.

Фільм "Атлантида" з іще 8 картинами номіновано на 25-ту премію Satellite Awards Міжнародної академії преси у категорії "Найкращий міжнародний фільм". Переможці премії стануть відомі 15 лютого.