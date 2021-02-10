«Казка старого мельника» вийшла в онлайн-прокат паралельно з показами в кінотеатрах

Фільм-фентезі режисера Олександра Ітигілова «Казка старого мельника», знятий за однойменною книгою Сергія Ухачевського, відтепер можна переглянути не тільки в кінотеатрах, й в інтернеті.

Зокрема, стрічка доступна онлайн у кінотеатрі SWEET.TV. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Абоненти сервісу можуть подивитися фільм безкоштовно, в межах передплати. Картину створено кінокомпанією ТОВ «Євромедіа компані» за підтримки Державного агентства України з питань кіно», - йдеться у повідомленні.

Вечір, діти збираються навколо вогнища, старий мельник починає розповідати їм казку. В його казці бурсак Миколка вирушає до пана Адама, щоб навчити грамоти його доньку Христинку. Та на шляху до маєтку Миколка дізнається, що селище захопили нечисті сили, вовкулаки та повітрулі, а сам пан Адам у полоні. Миколка й Христинка вирішують звільнити в'язнів і землю від нечисті, але для цього їм доведеться пройти крізь багато випробувань, одне з яких може виявитися їм не до снаги.

Ролі у фільмі виконали Анна Кошмал, Валентин Томусяк, Олексій Богданович, Ада Роговцева, Володимир Горянський, Ірма Вітовська, Остап Ступка, Анатолій Хостікоєв, Наталя Сумська, Євген Нищук, Олексій Вертинський, Олеся Жураківська, Гарік Бірча, Василь Бендас. Автор сценарію – Сергій Гаврилюк.

Кінотеатральну прем’єру стрічки було заплановано на квітень 2020 року, але через карантин її перенесли на 17 грудня 2020 року.